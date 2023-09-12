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مقدمة النشرة المسائية 12-09-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-09-12 | 12:47
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مقدمة النشرة المسائية 12-09-2023
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مقدمة النشرة المسائية 12-09-2023

مقدمة النشرة المسائية

لعنة المآسي الطبيعية ضربت بقسوة المغرب العربي:

زلزال في المغرب، فيضانات في ليبيا. المغرب ما زال ينتشل الضحايا من مناطق أُبيدت بالكامل، فيضانات شرق ليبيا أدت إلى خسائر هائلة في ظل وجود عشرة آلاف مفقود، بحسب تحذير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحر والهلال الأحمر.

في لبنان، باشر الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان إيف لودريان، لقاءاته في بيروت، في زيارة جديدة هي الثالثة، وربما تكون الأخيرة، قبل الألتحاق بمركز عمله الجديد في السعودية. لودريان ينهي جولته الثالثة يوم الجمعة المقبل بعد أن يكون قد التقى كل المكوِّنات، ويكتمل المشهد بنتائجه وخلاصاته مساء الجمعة أو السبت، على أبعد تقدير. 

معارك عين الحلوة مستمرة وبعنف، على رغم كل الوساطات والاجتماعات، ومن خلال هذا التصعيد، يبدو أن هناك أكثر من قرار داخل المخيم وهناك أكثر من تأثير سواء في الداخل أو من خارج لبنان. 

في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، قفز إلى واجهة الاهتمام ما كشفت عنه إسرائيل عن مطار عسكري لحزب الله في مرتفعات جزين، الحزب كعادته لا يؤكد أو ينفي ما تقوله إسرائيل، لكن المعطيات على الارض تؤكد وجود المطار، وهذا ما سنعرضه في سياق النشرة.

ماليًا، للمرة الأولى منذ واحد وعشرين عامًا، الحكومة تقر موازنة العام 2024، في مواعيدها الدستورية أي قبل بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب. 

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