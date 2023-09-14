مقدمة النشرة المسائية 14-09-2023

كما في لبنان، كذلك في ليبيا، ضحايا كثيرون كان يمكن تفادي سقوطهم لو لم تكن السلطات المعنية غارقة في الإهمال والفساد ... أجهزة الإنذار في ليبيا كان بإمكانها، لو جرى تشغيلها، أن تنذر الليبيين في نطاق المناطق التي شهدت فيضانات، فكان بالإمكان إجلائهم وتفادي هذا العدد الهائل من الضحايا والمفقودين.



في لبنان، وفي عين الحلوة تحديدًا شيء ما يشبه الإهمال، إنه الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين داخل المخيم وبحياة ابناء مدينة صيدا ومحيطها وهم الذين يعيشون تحت ضغط الرصاص الطائش والقذائف الطائشة، فيما الفلسطينيون يتقاتلون فوق رؤوس الجميع، متناسين أنهم ضيوف في دولة.



في الشأن السياسي والديبلوماسي، الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان في يومه ما قبل الأخير في لبنان.



نقديًا، بدا واضحا أن عاصفة ستهب بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعدما تجمعت معطيات أن الصندوق بلغ حد اليأس من أداء المسؤولين اللبنانيين.



في زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، غدًا يوم أخير وقد يختتمه بلقاء ثان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، واليوم ما قبل الأخير كانت له لقاءات عدة أبرزها في دارة السفير السعودي وليد البخاري حيث التقى النواب السنَّة.



عربيا، التطور البارز أن وفدًا من جماعة الحوثيين يستعد للقيام بزيارة، وصفت بأنها نادرة، إلى السعودية، في خطوة تهدف لدفع عجلة الحل السياسي قدما، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية وسياسية.



وأفاد مسؤولون في الحكومة اليمنية ان الوفد العماني سيصل إلى صنعاء الليلة، وذلك بعد أيام على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سلطنة عُمان حيث يقيم مسؤولون حوثيون بينهم المتحدث الرسمي باسمهم محمد عبد السلام.