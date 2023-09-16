مقدمة النشرة المسائية 16-09-2023

في عزِّ أيلول، تأبى الحرائق إلا أن تُشعِر اللبنانيين أنها " شغَّالة " ، مستفيدة من قلة وعيٍ وقلة ضمير, وكأن مخاطرها ليست واقعة على مَن يسببها ، أما العبء الأكبر فعلى الدفاع المدني وفوج الإطفاء ، اللّذين يقومان بمهامهما باللحم الحي في غياب الإمكانات، أو على الأقل في ظل ندرتها.



الحرائق تندلع ، عدا العوامل الطبيعية ، بسبب الإهمال، كالتخلص من النفايات، ما يسبب اتساع دائرتها، تمامًا مثلما حدث اليوم في منطقة الجديدة البوشرية.



أما في مناطق اخرى، فالسبب هو الطمع بالحطب، والنتيجة واحدة : المزيد من التصحر وتقلصِ المساحات الخضر.



في السياسة، غادر الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان إيف لو دريان، بيروت، بعد جولة ثالثة من مباحثات لم تُفضِ إلى نتائج حاسمة ، على أن يعود إلى بيروت، في زيارة رابعة، مراهنًا على أن طاولة الرئيس بري، حوارًا أو نقاشا أو تشاورا ، تكون قد انعقدت، علمًا أن لا شيء يضمن ذلك.



حكوميًا ، انحسرت المواجهة بين وزير الداخلية بسام المولوي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على قاعدة " لا غالب ولا مغلوب "، لكن هذه المواجهة كشفت حالة استنهاض، ولو موضعية، لتيار المستقبل ، وهذا الاستنهاض شكَّل السند والغطاء للواء عثمان.