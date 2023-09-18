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مقدمة النشرة المسائية 18-9-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-09-18 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 18-9-2023
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مقدمة النشرة المسائية 18-9-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية؟

إيران أطلقت خمسة أميركيين... الولايات المتحدة الأميركية أطلقت خمسة إيرانيين، وأفرجت عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المّجمَدة. 

قطر هي المحور في كل ما جرى. الإيرانيون الخمسة من واشنطن إلى الدوحة ثم لاحقا يُنقلون إلى إيران. الأميركيون الخمسة من طهران إلى الدوحة ثم لاحقًا إلى واشنطن. 

صفقة كبيرة بين واشنطن وطهران تعكس دبلوماسية إيجابية وتقاربا، فإذا لم يكن ما حدث تقاربا، فكيف يكون التقارب؟ 

مع هذا الجو، كان حرص من واشنطن على "ربط النزاع"، فقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيفرض في المقابل عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية وعلى الرئيس الايراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

ومن دبلوماسية تبادل الأسرى بين واشنطن وطهران، إلى دبلوماسية كرة القدم بين السعودية وإيران. 

فقد استقبل آلاف المشجعين الإيرانيين، ظهر اليوم الاثنين، ضيفهم نادي النصر السعودي، في أعقاب وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار المواجهة المرتقبة غداً الثلاثاء، التي ستجمع النصر بمضيفه perspolis الإيراني ضمن أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ورُفعت في شوارع طهران لافتات ترحيبية بالفريق السعودي كُتب عليه "خوش آمديد".

في لبنان ليس هناك سوى "دبلوماسية القطيعة": طاولة الرئيس بري تترنح قبل أن تبدأ، الجميع في الداخل يعوّل على اجتماع الخماسية في نيويورك على هامش الدورة العادية للأمم المتحدة، الذي يتوقَّع أن يكون غدًا. 

على مستوى الأزمة بين وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، الوزير المولوي في دار الفتوى، وتأكيد منه ألا خلاف شخصياً مع عثمان، وعثمان غدًا ظهرًا في دار الفتوى. 

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