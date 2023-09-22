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مقدمة النشرة المسائية 22-09-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-09-22 | 13:17
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مقدمة النشرة المسائية 22-09-2023
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مقدمة النشرة المسائية 22-09-2023

لا جديد رئاسيًا في لبنان ، بعد عدم نجاح اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك. الرئيس ميقاتي عاد إلى بيروت، وابرز لقاءاته السفيرة الأميركية التي أكدت "أننا في السفارة الاميركية لا نشعر بالخوف اثر هذا الحادث، فإجراءاتنا الأمنية متينة جدا وعلاقتنا صلبة ونحن نتابع عملنا في السفارة كالمعتاد"..

رد السفيرة الأميركية بمثابة ردٍّ على رسالة الرصاصات التي تتابع الأجهزة المعنية التحقيق في شأنها، وخصوصًا في الخرق الذي أتاح أو سهَّل إطلاق النار. 

عربيًا كانت لافتة التحية التي وجهها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد لولي العهد السعودي، حيث كتب: "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرةٍ متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم. الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبلٍ أفضل للمنطقة." 

تأتي هذه التحية بعد فترة طويلة من البرودة بين بن سلمان وبن زايد، وقد تكون هذه التحية طيًّا لصفحةٍ وبدايةُ لصفحة جديدة بين البلدين. 
عربيًا أيضًا ،  وفيما الرئيس الاسد يواصل زيارته للصين، زار قائد فيلق القدس التابعِ للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، سوريا، حيث أشرف على مناورة عسكرية مشتركة بين البلدين الحليفين، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية. 

بالعودة إلى لبنان، من الهرمل، ردَّ قائد الجيش العماد جوزيف عون على منتقديه، وأبرزهم أخيرًا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فقال: نسمع بعض الأصوات المشككة بدور الجيش في حماية الحدود انطلاقًا من مواقفَ سياسية معروفة. لم نرَ هؤلاء يبادرون إلى دعم الجيش بل يحاولون عرقلة عمله وإثارةَ الشبهات من حوله، ولم نرَ لهم مشاركة فاعلة في معالجة أزمة النزوح السوري. نقول لهم أننا مستمرون لأن هدفنا هو الوطن ومصلحتُه، فيما هدفكم مصلحتكم الشخصية. نحن نموت ليحيا الوطن، وأنتم تُميتون الوطن من أجل مصالحكم".

البداية من الكوارث اللبنانية المتنقلة. هل تعرفون مدى الضرر الذي تحدثه ملوِّثات المولِّدات؟

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