مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023

في زمن الرسائل المشفَّرة والغامضة، المتطايرة فوق رؤوس اللبنانيين، لاحت رسالتان مشرقتان من لبنان إلى العالم. رسالة من أمين معلوف ورسالة من فرقة مياس... أمين معلوف تربَّع على رأس الأكاديمية الفرنسية، مدى الحياة، الرئيس الثالث والثلاثون للأكاديمية، المؤتمَن على إرثها الذي عمره قرابة الأربعة قرون، معاهدًا بإنجاز القاموس التاسع للأكاديمية.من القرية الوادعة "عين القبو" إلى العاصمة الصاخبة، باريس، أمين معلوف عكَس هذه التناقضات في كتاباته، من صخرة طانيوس إلى الهويات القاتلة إلى التائهون. اليوم يتربع على رأس أكبر مؤسسة فرنكوفونية عالمية، ليقول للعالم: دعوا لبنان يصل إلى العالمية.وتكاد الرسالة ذاتها تحملها فرقة مياس التي تواصل إبهار العالم، وفي أحدث إبهاراتها لوحة الشهادة والقيامة من لوس أنجلس.أمين معلوف أحدث بصمة في فرنسا وفي الفرنكوفونية تحديدًا. و"مياس" أحدثت بصمة في المجتمع الاميركي وفي الثقافة الفنية الاميركية، وهي القوة الناعمة للبنانيين في الخارج، في كل دول العالم.من أمين معلوف إلى فرقة مياس، اللبناني قادر على رفع رأسه، ويفتخر بما يحققه مواطنوه في البلدان حيث هُم، اللبناني هو المعجزة وهو الذي يصنع المعجزة.