مقدمة النشرة المسائية 29-09-2023

بين قرية عين القبو في المتن الشمالي وقرية شيخان في جبيل، كيلومترات معدودة، لكن أمين معلوف، ابن عين القبو، وريما عبد الملك، وزير الثقافة الفرنسية، إبنة شيخان، حوَّلا هذه الكيلومترات إلى أطول جسر بين الثقافات والحضارات.



لعله من أروع صور العام المصافحة الحارة أمس في باريس ، بين أمين وريما: أمين على كرسي رئاسة الأكاديمية الفرنسية، وريما على رأس الوزارة التي لا تشتغل إلا ثقافة بين الشرق والغرب. صورةٌ لا يليق بها ، كتعليق ، غير ما كتبه الخالد سعيد عقل: "ونبني أنَّى نشأ لبنانَ".



أمين وريما نقلا معهما من عين القبو وشيخان هذا الإرث الهائل من الثقافة والحضارة، فجمعا ما تختزنه اللغة العربية والثقافة الشرقية، مع ما تختزنه اللغة الفرنسية والحضارة الغربية. وعليه ، يحق لكل لبناني أن يفتخر ويرفع الصوت ليقول: " نحن نعيش في عصر أمين معلوف وريما عبد الملك ، سواء كنا في لبنان أو في أي بقعة من بقاع العالم.



ليس بعيدًا من شيخان، من قرطبا تحديدًا، حلَّق نديم شرفان، على رأس فرقته "مياس" في الولايات المتحدة الأميركية، فأكمل الجسر بين لبنان وأوروبا إلى أميركا.



"منشوف حالنا بعين القبو وشيخان وقرطبا" وهناك سرًّ بين هذه البلدات الثلاث ، السر إسمه لبنان، وهو مسؤولية كل مواطن وكل فردٍ منا، لا تنتظروا أحدًا وبادروا، أبدِعوا، فتصبحون أنتم الوطن ، وتصبحون موضعَ فِخار كما امين وريما ونديم ... دققوا في كل قرية وبلدة ، فستجدون أمين وريما ونديم ، بكل عطاءاتهم الثقافية وإبداعاتهم ، فالحضارة اللبنانية لم تعد وقفًا على " جاط التبولة وجرن الكبة " إنها الكلمة واللوحة والنوتة الموسيقية والرقصة والإبداع ، والأهم من كل ذلك هذا الجسر المتين الذي يمتد من قرطبا إلى لوس أنجلس عبر شيخان وعين القبو إلى باريس وأميركا.

