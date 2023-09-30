مقدمة النشرة المسائية 30-09-2023

فرح اللبنانيون لأمين معلوف ، ومع أمين معلوف ، فرحوا لناديْي الحكمة وبيروت في كرة السلة ، فرحوا لفرقة مياس يفرحون لكل إنجاز يحققه لبناني سواء في الداخل أو في الخارج.



البلد بحاجة إلى جرعات من الفرح والأمل لأنها المحفِّز إلى إعادة النهوض والتقدم.



لكن مع هذا الفرح هذا الأسبوع ، جاء مَن ينغِّص عليهم فرحتهم آخر الأسبوع ، إنهم الغوغاء على دراجات نارية تصدوا لمجموعة مواطنين في مسيرة " دعم الحريات" كان يفترض أن تتوجه من وسط بيروت في اتجاه وزارة الداخلية، لكن غوغاء الدراجات النارية، بغطاء من رجال دين، اعتدوا على المسيرة، حتى أنهم " أخذوا في دربهم " رجال الأمن ، وقد جهر هؤلاء الأوغاء بأنهم سيمنعون المسيرة وسيتصدون لها ، وهذا ما فعلوه .



وفي موسِم تألق الكبار ، كبيرٌ هوى ، الياس الديري، زيَّان، الصحافي والأديب اللامع، صاحب كتاب " الفارس القتيل يترجَّل " صار هو اليوم صاحب عنوان الكتاب ، ترجَّل وانكسر قلمه ، ليدخل إلى نادي الكبار الذين غابوا.



في الشأن الدولي، ملف التطبيع بين السعودية وإسرائيل إلى الواجهة، المتحدّث باسم البيت الأبيض كشف أن المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدّم، مشيرا إلى التوصل إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي.



وفي دردشة مع صحافيين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن "الطرفين وضعا على ما أعتقد هيكلية أساسية لما يمكن أن نسير باتجاهه".