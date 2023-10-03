مقدمة النشرة المسائية 3-10-2023

العالم منشغل بأكسبو قطر، ولبنان مهتم بالموفد القطري...



قطر نجحت في استقطاب العالم إلى الأكسبو، لكنها في لبنان تسير بين الألغام الرئاسية التي زرعها السياسيون اللبنانيون ورموا خارطة توزعها، ما يُخشى أن تبدأ هذه الألغام بالتفجر في أي لحظة.



كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس عن ملف الرئاسة، جاء ليضع إشارة الـPAUSE على التقدم في هذا الملف، من خلال وضع هذا الملف في خانة الانتظار، من دون أن يُعرَفَ ما إذا كان هذا الموقف هو من باب التكتيك لتحسين الشروط أو أنه إيصالُ رسالة إلى مَن يعنيهم الأمر أن هذا الملف ما زال في طَور عدم النضوج.



لكنّ الملف المتفجر الأكبر هو ملف النازحين والمعطى الجديد الذي طرأ هو في مطالبة السيد نصرالله بفتح البحر أمام النازحين وإتاحة المجال لهم لينتقلوا إلى بلدان أخرى. هذا المطلب هو تحدٍّ للحكومة اللبنانية التي تملك القرار السياسي في هذا الشأن، فكيف ستتعاطى معه؟



من حيث يدري أو لا يدري، أصبحَ لبنان نقطة تقاطع، فكيف سيواجه هذه الملفات الشائكة؟