مقدمة النشرة المسائية 04-10-2023

ما اجمل ان يزف الملك المغربي الى شعبه خبر تنظيم بلاده كأس العالم في كرة القدم لعام 2030.



بعد 11 شهرا على سرقة المنتخب الوطني المغربي الاضواء في كأس العالم في قطر,مباراةً بعد مباراة حتى وصول " اسود الاطلس" الى نصف النهائي مقابل فرنسا,ها هي المغرب تفاجئ العالم اجمع والدول العربية بخبر اليوم.



خبر ينقل المغرب سلطة وشعبا واقتصادا الى عالم آخر,الى حيث الاستثمار وجذبُ المستثمرين, الى حيث النمو الاقتصادي,الى حيث الحداثة والاستدامة, الى حيث تطوير الشعوب ماليا, وثقافيا , ورياضيا...



خبر دخول المغرب جنة كأس العالم بعد قطر, اعلنه منذ قليل مجلس الفيفا, فاتحا الباب واسعا امام امكان استضافة السعودية كأس العالم في العام 2034.



وقد اعلنت المملكة منذ قليل نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم في العام 2034 وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كل امكاناته وطاقاته لتوفير تجربة رائعة لاسعاد عشاق كرة القدم , فيما اعلن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ان رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2030 هي انعكاس لما وصلت اليه السعودية .



هذا خبر يزَف الى شعب خارج من زلزال مدمر, فيعيد له الحياة والامل ....