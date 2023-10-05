مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

تطور عسكري كبير في الحرب السورية ، أكثر من مئة قتيل في هجوم بمسيرات على الكلية العسكرية في مدينة حمص ، أثناء تخريج دورة ضباط ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ، مع الإشارة إلى أن المسافة بين الكلية العسكرية في حمص ، وأقرب مركز عسكري خاج النظام، تتعدى المئة كيلومتر.يأتي هذا التطور بعد الهجوم الذي استهدف تركيا التي اتهمت حزب العمال الكردستاني بأنه يقف وراءه كاشفة ان المهاجمين انطلقوا من سوريا.هل دخلت المنطقة في مرحلة عسكرية جديدة ؟ وما هي انعكاساتها على لبنان ، في ظل الأزمة المستفحلة وهي أزمة النازحين التي أفاق المسؤولون ، في "هَبَّة" واحدة على خطورتها.وفي سياق متعلق بملف النازحين ، ردَّ قائد الجيش على رئيس التيار الوطني الحر الذي اتهم " قيادات وضباطا " بالتقصير والتواطؤ في موضوع النازحين، ومما جاء في رده : " يتصدى الجيش وحده حاليًّا لتحدي النازحين رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده. في هذا الإطار، أحيّي كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه".في المقلب الآخر من التطورات ، الحدث رياضي بإمتياز بين مملكتين : المغرب والسعودية ، سنوات ستعيش كرة القدم العالمية بين المملكتين.