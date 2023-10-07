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مقدمة النشرة المسائية 7-10-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-07 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 7-10-2023
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مقدمة النشرة المسائية 7-10-2023
انها الساعات الأولى لعملية طوفان الأقصى التي تشنها حركة حماس في قلب اسرائيل.
ما جرى منذ السادسة والنصف صباحا حتى الان, يعيدنا الى 6 اكتوبر العام 1973, عندما شنت مصر وسوريا حرب العبور ضد اسرائيل, في عملية شكلت تماما مثل اليوم, صدمة استراتيجية وتكتيكية للدولة العبرية.
لعل الأهم في هذه الساعات أن ما تسميه تل ابيب الحرب عليها، تخاض في الداخل الاسرائيلي، وليس في شوارع قطاع غزة أو الضفة الغربية أو لبنان، وان العملية باعتراف الجيش الاسرائيلي تخللها احتجاز رهائن واسرى حرب ليس لدى الدولة العبرية رقما محددا لهم, فيما أكدت حماس ان من بينهم ضباطا كبارا.
اسرائيل ردت بقصف غزة، واعلان بدء عملية برية ضد القطاع.
الميدان اشتعل, أما قراءة تداعيات ما يحصل فلن يتوقف عند الفشل الاستخباراتي الاسرائيلي، انما عند ما كتبه رئيس تحرير الجيروساليم بوست، قائلا: "لن يعود شيئا كما كان بعد اليوم". ليصبح السؤال: ماذا بعد اليوم؟
هل تنتهي المعركة بحرب قد تتطور في المنطقة لتصبح شاملة؟ وماذا عن موقف ايران؟
واذا تطورت الامور، اين سيكون لبنان من هكذا حرب وماذا سيفعل حزب الله الهادئ حتى الآن؟
ام ان العالم كله، ومعه الميدان الاسرائيلي والفلسطيني سيقرأ بهدوء موقف المملكة العربية السعودية التي تخوض محادثات شرسة مع الولايات المتحدة، للتطبيع مع اسرائيل، بما يحفظ حقوق الفلسطينيين؟
فالسعودية وفي بيان مقتضب، ذكرت بتحذيراتها من مخاطر انفجار الوضع نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي وتكرار الاستفزازات ضد مقدساته، وجددت دعوة المجتمع الدولي لتفعيل عملية سلمية ذات صدقية تفضي الى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلام في المنطقة ويحمي المدنيين.
موقف دعمه منذ قليل الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي حض على بذل كل الجهود الدبلوماسية لتجنب توسع نطاق النزاع، وأكد أنه لا يمكن تحقيق السلام الا من خلال مفاوضات تؤدي الى حل الدولتين.
انه فعلا يوم سيسجله التاريخ!
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