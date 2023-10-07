الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 7-10-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-07 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 7-10-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 7-10-2023

انها الساعات الأولى لعملية طوفان الأقصى التي تشنها حركة حماس في قلب اسرائيل.

ما جرى منذ السادسة والنصف صباحا حتى الان, يعيدنا الى 6 اكتوبر العام 1973, عندما شنت مصر وسوريا حرب العبور ضد اسرائيل, في عملية شكلت تماما مثل اليوم, صدمة استراتيجية وتكتيكية للدولة العبرية.

لعل الأهم في هذه الساعات أن ما تسميه تل ابيب الحرب عليها، تخاض في الداخل الاسرائيلي، وليس في شوارع قطاع غزة أو الضفة الغربية أو لبنان، وان العملية باعتراف الجيش الاسرائيلي تخللها احتجاز رهائن واسرى حرب ليس لدى الدولة العبرية رقما محددا لهم, فيما أكدت حماس ان من بينهم ضباطا كبارا.

اسرائيل ردت بقصف غزة، واعلان بدء عملية برية ضد القطاع. 

الميدان اشتعل, أما قراءة تداعيات ما يحصل فلن يتوقف عند الفشل الاستخباراتي الاسرائيلي، انما عند ما كتبه رئيس تحرير الجيروساليم بوست، قائلا: "لن يعود شيئا كما كان بعد اليوم". ليصبح السؤال: ماذا بعد اليوم؟

هل تنتهي المعركة بحرب قد تتطور في المنطقة لتصبح شاملة؟ وماذا عن موقف ايران؟

واذا تطورت الامور، اين سيكون لبنان من هكذا حرب وماذا سيفعل حزب الله الهادئ حتى الآن؟

ام ان العالم كله، ومعه الميدان الاسرائيلي والفلسطيني سيقرأ بهدوء موقف المملكة العربية السعودية التي تخوض محادثات شرسة مع الولايات المتحدة، للتطبيع مع اسرائيل، بما يحفظ حقوق الفلسطينيين؟

فالسعودية وفي بيان مقتضب، ذكرت بتحذيراتها من مخاطر انفجار الوضع نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي وتكرار الاستفزازات ضد مقدساته، وجددت دعوة المجتمع الدولي لتفعيل عملية سلمية ذات صدقية تفضي الى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلام في المنطقة ويحمي المدنيين.

موقف دعمه منذ قليل الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي حض على بذل كل الجهود الدبلوماسية لتجنب توسع نطاق النزاع، وأكد أنه لا يمكن تحقيق السلام الا من خلال مفاوضات تؤدي الى حل الدولتين.

انه فعلا يوم سيسجله التاريخ!

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-10-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-06

مقدمة النشرة المسائية 06-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-05

مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-04

مقدمة النشرة المسائية 04-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-03

مقدمة النشرة المسائية 3-10-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-06

مقدمة النشرة المسائية 06-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-05

مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-04

مقدمة النشرة المسائية 04-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-03

مقدمة النشرة المسائية 3-10-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:43

الكاتب والمحلل السياسي خالد باطرفي للـLBCI: المواجهة العسكرية ليست لصالح الفلسطينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

ردود الفعل على طوفان الأقصى بين الدعم والادانة والدعوة للتهدئة

LBCI
منوعات
11:40

كانت تجد رسائل اباحية على سيارتها يومياً...وما اكتشفته لاحقاً مخيفاً!

LBCI
منوعات
2023-09-08

كانت جدته البالغة 100 سنة مقعدة ومصابة بالخرف... قطع رأسها بفأس ودوافعه صادمة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

هل البلديات قادرة على تطبيق تعاميم "الداخلية" بخصوص النازحين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

مؤتمر الكتلة الوطنية: اللامركزية وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

البرك الزراعية نعمة إلا اذا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

رياض قهوجي للـLBCI: حماس اليوم كانت بمستوى جيش نظامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

إيران تدعم عملية "حماس" ضد إسرائيل... وهذا ما قاله المتخصص بالشأن الايراني حكم أمهز للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

ردود الفعل على طوفان الأقصى بين الدعم والادانة والدعوة للتهدئة

LBCI
أخبار دولية
14:07

في ناغورنو كاراباخ رحلة تهجير عاشها سكانها الأرمن بعد حربهم الأخيرة مع باكو... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:06

"طوفان الأقصى" بعد خمسين عامًا بالتمام على حرب ٦ أكتوبر وبالمباغتة نفسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

عملية "طوفان الأقصى" صدمت الاعلام الاسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:30

مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن

LBCI
خبر عاجل
01:09

القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ

LBCI
خبر عاجل
10:34

كتائب القسام تصدر بيانًا حول "طوفان القدس"... هذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
01:52

هيئة البث الاسرائيلية: مسلّحون من حماس يسيطرون على مركز للشرطة في سديروت وسقوط جرحى في تبادل لإطلاق النار ووزير الدفاع يوافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط

LBCI
آخر الأخبار
04:30

القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
01:18

الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل

LBCI
فنّ
05:42

منشور اليسا عن "حال الأمة الإسلاميّة" يشعل الانترنت.. هل أخطأت؟

LBCI
خبر عاجل
05:30

رويترز: مقتل 22 إسرائيليّاً على الأقل حتى الآن خلال عملية التسلل الى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More