مقدمة النشرة المسائية 10-10-2023

في اليوم الرابع على الحرب بين حركة حماس واسرائيل ، يمكن تسجيل المعطيات التالية :

يمكن تسميتها بأنها " حرب ألغاز " لا شيء واضحًا فيها سوى اعداد الذين سقطوا من الاسرائيليين والفلسطينيين ، اما عدد الاسرى من الاسرائيليين ، فيبقى اللغز الأكبر ، في ظل اعتبار الفلسطينيين انها الورقة الأكثر قوةً بين ايديهم ، في مقابل تلويح اسرائيل بأن هذه الورقة يمكن ان تحترق بسبب استعدادها للتخلي عن الاسرى اذا كانت ورقتهم ستعيق تحركها .

المعطى الثاني ان اسرائيل تحاول استرداد المبادرة ، بعد اربعة ايام من التقهقر ، من خلال اكثر من اجراء :

نشر جدار من الدبابات في عشرين نقطة بين غزة واسرائيل .

تكثيف القصف على غزة بشكلٍ غير مسبوق .

قصف معبر رفح بين غزة ومصر، ادى الى إقفاله .

شن حملة عالمية تُظهِّر فيها ما حصل في الساعات الاربع والعشرين الاولى .

دعم اميركي غير محدود لاسرائيل ، واحدثه الاتصال الذي سيجريه الرئيس الاميركي ونائبته بنتنياهو .

واليوم بدأت اسرائيل ابلاغ عائلات الاسرى بصورة رسمية وقوع احد افرادهم في الاسر .

ولعل اللغز الأكبر في ما جرى عو عنصر المفاجأة : هل كان احدّ يعلم بالعملية ، وكالة الاسوشييتدبرس نقلت ان مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل نقل الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان شيئًا ما يحضّر في غزة .

من الغاز غزة الى الغموض المحيِّر على اكثر من جبهة خارج منطقة الحرب ، وتحديدًا في جنوب لبنان : للمرة الثانية في اقل من اربع وعشرين ساعة ، تبادل قصف مدفعي وصاروخي ، تصعيد اليوم بقي ضمن التبادل المدفعي من دون الإبلاغ عن خسائر في الارواح ، فهل يبقى تصعيد الجنوب تحت السيطرة ؟

بين اللغز في غزة والغموض في جنوب لبنان ، تبدو الحرب في ايامها الاربعة الاولى ، وكل الاحتمالات واردة .