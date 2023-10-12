مقدمة النشرة المسائية 12-10-2023

في اليوم السادس على حرب غزة، النسب شبه متساوية بين التصعيد الى الذروة وبين المساعي الديبلوماسية التي لامست الذروة والتي تحركت على خط واشنطن تل ابيب وخط ايران سوريا. هذا الخط الذي تعثر بعد الضربة الاسرائيلية لمطار دمشق وأخرجه عن الخدمة.الجامع المشترك في هذه الحرب هو العدد الهائل من الذين سقطوا. اما المعطى المستمر فهو حشد الدبابات الاسرائيلية قبالة غزة ، من دون ان يعني ذلك ان الهجوم البري قد تقرر.في لبنان، المناوشات مستمرة في الجنوب، من دون ان تخرج عن سقف تبادل القذائف، فيما مجلس الوزارء انعقد، وكان بند البحث فيه اصلًا النازحين السوريين، لكن حرب غزة فرضت نفسها بندًا اوليًا، لِما لهذه الحرب من تداعيات بدأت تظهر في الداخل.