مقدّمة النشرة المسائيّة 13-10-2023

لعلها من المرات النادرة في تاريخ الحروب، ان طرفًا يعلن الحرب ، والطرف الثاني يُعلن شروطه . حركة حماس أعلنت الحرب على إسرائيل في عملية نوعية السبت الماضي ، اخترقت فيه جار غزة ودخلت المستوطنات الاسرائيلية . حماس كسبت الجولة الأولى في " حرب المباغتة " لكن اسرائيل استردت المبادرة في " حرب التدمير" لتُعلِن في اليوم السادس شرطها الأول : الطلب من أهل شمال غزة الانتقال إلى جنوب غزة ، فماذا يعني ذلك ؟ يعني انها تريد احتلال نصف مساحة غزة ولكن من دون أهلها ، فيكون الجنوب بين حدود البحر ومصر وإسرائيل .

جاء هذا المطلب بعدما راج في بداية الحرب أن إسرائيل تريد تهجية أبناء غزة إلى سيناء ، لتضع يدها على ما تبقى منن ارض فلسطينية لها منفذ على البحر.

إلى أي مدى يمكن لهذا الهدف أن تحققه إسرائيل؟ التاريخ المعاصر يضيئ على المعطيات التالية:

اسرائيل احتلت القدس وأعلنتها عاصمة ابدية لدولتها.

إسرائيل ضمت الجولان .

اسرائيل انسحبت من سيناء ولكن مقابل السلام مع مصر وليس مع الفلسطينيين .

هذه هي العناوين الكبرى اليوم ، لكن التطورات العسكرية نهارا كادت ان تكون ثانوية حتى ولو استخدمت حماس الصاروخ الأكثر فاعلية لديها : عياش ، ولكن تطورات المساء واستهداف اسرائيل للصحافيين في علما الشعب قلبت الصورة حيث دفعت الصحافة اللبنانية ثمنا بالدم نتيجة القصف الذي استهدفها .