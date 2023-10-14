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o
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مقدمة النشرة المسائية 14-10-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-14 | 12:52
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مقدمة النشرة المسائية 14-10-2023
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مقدمة النشرة المسائية 14-10-2023
في اليوم الثامن، أو في اليوم الأول من الأسبوع الثاني على حرب غزة، كيف بدت الصورة ميدانيًا وديبلوماسيًا؟
على المستوى الميداني، بات جنوب لبنان جزءًا من المشهد العسكري حيث تتصاعد حدة التوتر, وبدا هذا واضحًا اعتبارًا من بعد ظهر اليوم.
أما في غزة فإن التصعيد السياسي تقدم على التصعيد العسكري، وأبرز ما في هذا التصعيد النداءات الاسرائيلية المتكررة لسكان شمالي القطاع بالمغادرة إلى جنوبه.
الجيش الإسرائيلي طالب سكان غزة "بعدم الإبطاء" في مغادرة منطقة شمال القطاع, وهناك "نافذة" للمرور الآمن إلى الجنوب, من دون تحديد عدد الأيام التي سيبقى فيها هذا الممر متاحا.
في المقابل، رد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بأنه يرفض خيار الانتقال الى سيناء.
عسكريًا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة جوية قياديا في حركة حماس قاد هجوم السابع من تشرين الأول.
في المقابل، بدأت حرب الأعصاب بالنسبة إلى الأسرى. حركة حماس أعلنت اليوم مقتل تسعة رهائن لديها في الساعات الأربع والعشرين الماضية في خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
ديبلوماسيًا، وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن في السعودية يهاجم حماس، ووزير الخارجية الأيراني حسين أمير عبد اللهيان ينهي جولته ويعلن انه لا تزال هناك فرصة سياسية للحيلولة دون اتساع الأزمة في المنطقة، لكنه حذر في الوقت نفسه أنه "ربما في الساعات المقبلة سيكون الوقت بات متأخراً".
خلاصة القول، لمعرفة المؤشرات لا بد من انتظار ما سيحمله بلينكن إلى واشنطن ليُبنى على الشيء مقتضاه، وما سيحمله عبد اللهيان إلى طهران، ليبنى أيضاً على الشيء مقتضتاه، أما بيروت وغزة فمنطقتان للتلقي في غياب القرار.
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