مقدمة النشرة المسائية 17-10-2023

قمة عمّان ليس فيها طرفا الصراع مباشرة ، إسرائيل وحركة حماس ، بل الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني ، بضيافة ملك الأردن . لماذا هذا الأختيار؟ الأميركي هو الغطاء لهذه الدول ، المصري، لأنه المعني الأول ما بعد الحرب ، سواء لجهة أن المنفذ البري الوحيد لغزة هو مصر، ولجهة ما يحكى عن ترانسفير غزاوي إلى سيناء، أما ملك الأردن فلأنه معني بالملف الفلسطيني أكثر من غيره ولاسيما في ما يتعلق بالضفة الغربية ، أما الرئيس الفلسطيني فلأنه المعترف به ممثلًا للسلطة الفلسطينية.إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية " تمون " على إسرائيل ، فإن عرابَيْ حماس غير موجودَيْن على الطاولة : إيران وقطر ، القيادة السياسية لحماس في قطر ، والقرار العسكري في طهران ، وإنْ كانت واشنطن تبرئها من ذلك ، ففي ثاني موقف لواشنطن في هذا المجال، قالت واشنطن إنها البيت لا ترى أي دليل في هذه المرحلة على ضلوع متزايد لإيران في الحرب بين إسرائيل وحماس.ملف الأسرى يتحرك ، وزير الخارجية التركي حقان فيدان ، وهو الآتي من عالم المخابرات ، حيث كان رئيسا للمخابرات التركية ، كشف من بيروت أن بلاده بدأت "نقاشا" مع حركة حماس لإطلاق رهائن تحتجزهم ، من محور غزة إلى محور جنوب لبنان الذي ترتفع فيه وتيرة التصعيد ، المقاومة الإسلامية تحدث عن خمسة شهداء سقطوا نتيجة قيامهم بواجبهم الجهادي.البداية من محورية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وفق معلومات ديبلوماسية غربية للـ " ال بي سي آي " انه سيشارك في اجتماع الكابينت الاسرائيلي ، السياسي الأمني غدًا .