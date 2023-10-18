الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 18-10-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-18 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2023
من تفجير فندق الملك داوود في القدس عام 1946 ، أي قبل إنشاء دولة إسرائيل بسنتين ، إلى مذبحة مستشفى المعمدانية في غزة، خمسةٌ وسبعون عامًا دفع فيها الفلسطينيون من أرواحهم وأرضهم، وإسرائيل غير مبالية: الولايات المتحدة الأميركية تغطيها ، ولجان التحقيق تدخل مضامينها في مراكز الأبحاث والدراسات، أما دماء الشهداء فتمتزج بين ضحايا دير ياسين وقانا واخيرًا وربما ليس آخرًا مستشفى المعمداني في غزة. 

" قبة حديدية ديبلوماسية " تستخدمها واشنطن لتقي إسرائيل من أن تُوَجَّه إليها أصابعُ الاتهام. 

الرئيس الأميركي جو بايدن برأ الدولة العبرية فأعلن أن "البيانات" الأميركية تُظهر أن إسرائيل لا تقف خلف قصف المستشفى في غزة . 

اكثر من ذلك، تابعت واشنطن هجومها على حركة حماس ، ففرضت عقوبات على أعضاء في الحركة مموِلين لها.

في لبنان، " مناوشات " في الجنوب، تحركٌ للقوميين والشيوعيين وفصائل فلسطينية على الطريق المؤدية إلى السفارة الأميركية في عوكر. 

لم يخلُ هذا التحرك من أعمال تخريبية قام بها المتظاهرون في حق متاجر في المنطقة، علمًا ان هذه المتاجر تبعد أكثر من كيلومتر عن مدخل السفارة. 

وبين المناوشات والتحرك، حزب الله يلتزم الصمت المطبق، وهذا الصمت تضعه الدوائر الديبلوماسية في خانة اللغز لِما يمكن أن يقوم به الحزب، على رغم أن حرب غزة أنهت يومها الثاني عشر.

ديبلوماسيًا الوضع يسوء : السعودية تحث مواطنيها على المغادرة .  

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة النشرة المسائية

النشرة المسائية

نشرة الاخبار

مقدمة النشرة المسائية 17-10-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-17

مقدمة النشرة المسائية 17-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-16

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-15

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-14

مقدمة النشرة المسائية 14-10-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-17

مقدمة النشرة المسائية 17-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-16

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-15

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-14

مقدمة النشرة المسائية 14-10-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-10-14

تقنية مذهلة... تعرّفوا على "الفستان المتغيّر السحري"! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-14

قبل خطابه المؤكد للدعم الأميركي لإسرائيل... بايدن يفقد توازنه ويتعثر مرتين! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-15

الأمم المتحدة: نحو مليون نازح في قطاع غزة في الأسبوع الأول من التصعيد مع إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-13

حزب الله يؤكد جهوزيته متى يحين وقت أي عمل ضد إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:59

ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الشعر أدب يتراوح بين الحلم والحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

هل هدأ القصف الإسرائيلي في الجنوب؟ وما هي المناطق التي طالها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بايدن في تل أبيب دعماً لإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من قلب برج البراجنة العين والقلب مع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مجزرة واحدة... والعالم يتحدث عن روايتين محتلفتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الفيديوهات الاكثر تداولاً على السوشال ميديا بعد مجزرة المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اهالي قطاع غزة يلملمون جروحهم والناجون من مجزرة "المعمداني" يروون قصصهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:26

السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر

LBCI
منوعات
09:10

تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!

LBCI
خبر عاجل
04:49

بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
10:19

بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية وإسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة

LBCI
حال الطقس
01:11

احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:25

الخارجية الأميركية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:08

معلومات الـLBCI: فرق الصليب الأحمر نجحت بمؤازرة الجيش اللبناني في سحب ثلاث جثث من منطقة علما الشعب الحدودية كانوا قتلوا قبل أيام وتم نقل الجثث الى احدى مستسفيات المنطقة

LBCI
خبر عاجل
23:37

المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‏الراهب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More