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o
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o
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مقدمة النشرة المسائية 19-10-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-19 | 13:30
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مقدمة النشرة المسائية 19-10-2023
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مقدمة النشرة المسائية 19-10-2023
هل يعود الجيش الاسرائيلي إلى غزة بعد ثمانية عشر عاماً على انسحابه منها ؟ هل سينجح ؟ بأي كلفة ؟ اسرائيل تتهيب الخطوة وإنْ كانت حكومتها ترى أن الدخول البري خطوة لا بد منها ، وحماس تقول إنها مستعدة ، فهل يتم الدخول على أرض محروقة؟
في اليوم الثالث عشر على حرب غزة ، أوضاع إنسانية مأسوية في القطاع ، مستشفيات تخرج عن الخدمة بسبب نفاد المواد الطبية ، المواد الغذائية تتناقص ، والآتي منها من الخارج مازال ينتظر عند معبر رفح . الوساطات والمساعي تتحرك ، وآخرها قمة مصرية أردنية في القاهرة ، ولكن لا شيء ملموسًا حتى الساعة ، مع الإشارة إلى أن مصر معنية بالحدود مع غزة ، والأردن معنية بالحدود في الضفة.
في لبنان وتحديدً في الجنوب ، أقل من حرب ، ويمكن تسميتها " معارك إشغال" بوتيرة متصاعدة حينًا وبوتيرة خفيفة حينًا آخر .
لبنانيًا أيضًا ، ما شغل اللبنانيين في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة " طوفان التخريب " المتنقِّل الذي طاول ممتلكات خاصة ودورًا جامعية : من منطقة الضبيه إلى مفرق عوكر إلى مقاهي ستارباكس في أكثر من منطقة إلى الشارع الملاصق لمدخل الجامعة الأميركية ، وجوه المخرِّبين واضحة ومعروفة ، لكن ما هو غير واضح هو ما إذا كانت هناك توقيفات، خصوصًا ان لا بيانات رسمية صدرت على الأجهزة الرسمية المعنية ، علمًا أن الأعمال التخريبية تسببت بخسائر .
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