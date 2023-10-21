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مقدّمة النشرة المسائية 21-10-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-21 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائية 21-10-2023
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مقدّمة النشرة المسائية 21-10-2023
مع انتهاء الأسبوع الثاني لحرب غزة التي اندلعت في مثل هذا اليوم ، في السابع من هذا الشهر، كيف يبدو المشهد؟
للوهلة الأولى، أسرى مقابل مساعدات، فبعد ساعات على إطلاق أسيرتين تحملان الجنسية الأميركية، دخلت الدفعة الاولى من شاحنات المساعدات عبر معبر رفح .
ما طرحه أكثر من مراقب هو : هل المساعدات مشروطة جغرافيًا ، بمعنى أن تكون لجنوب القطاع، من دون الشمال ؟ هل هناك نوع معيَّن من المساعدات ممنوع من الدخول ، كالمحروقات مثلًا؟
في مطلق الأحوال ، فإن هذا المعطى يعني أن مخطط تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبهان ما زال قائمًا.
في المقابل، كلام صارم من الرئيس المصري في قمة القاهرة الدولية للسلام التي تحضرها واحدة وثلاثون دولة ، يقول السيسي : " حل القضية الفلسطينية ليس التهجير، وإنما العدل وحصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير. إن تصفية القضية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر".
ماذا تعني الجملة الأخيرة ؟ " لن يحدث على حساب مصر " هل يعني أن " الترانسفير " لن يكون إلى سيناء ؟
قمة القاهرة لم تنتهِ على إجماع إذ حصل خلاف بين الأوروبيين والعرب، على نقطتين : الأولى " حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"،والثانية " إدانة حركة حماس " .يذكّر أن أمير قطر، غادر مصر، من دون أن يلقي كلمة خلال القمة.
معطى جديد يتعلق بالشارع العربي حيال الاسرائيليين، اليوم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي دعا المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة مصر والأردن على الفور ، وأوصى بعدم السفر إلى هاتين الدولتين . ولعلها المرة الأولى التي تتخذ مثل هذه الخطوة في ظل تحرك الشارع العربي الذي يبدو أنه يحظى بغطاء من الدول حيث تحدث التظاهرات.
وليس بعيدًا من التطورات المرتبطة بحرب غزة، انفجار قنبلة في قبرص بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا ، فجر اليوم .
في لبنان ، التصعيد تحت السقف ، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول : " ليكن واضحا انه كلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي تدخلنا بشكل أكبر فسنفعل ذلك ".
أما الملف الشاغل للجميع فهو حركة السفر والعودة من وإلى لبنان.
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21-10-2023
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