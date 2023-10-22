مقدمة النشرة المسائية 22-10-2023

مقدمة النشرة المسائية



الحرب في غزة، ونتنياهو قبالة جنوب لبنان، أي الجبهة الثانية، فهل هذا مؤشر؟ أم مجرَّدُ طمأنة للجيش الإسرائيلي باعتبار أن حربَ غزة تمَّ استيعابُها على الأقل في مرحلة ما قبل الأجتياح البري الذي مازال فرضية حتى إشعار آخر؟



يرفع نتنياهو وتيرة التهديد فيقول: حزب الله "سيرتكب أكبر خطأ في حياته" إذا ما قرر الدخول في الحرب.



في الموازاة، تصعيد اللهجة من الجانب الأميركي، وزير الدفاع لويد أوستن، وفي رسالة غيرِ مباشرة لأيران، حذر من أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك" عسكريا ضد أي "منظمة" أو "بلد" يسعى الى "توسيع" النزاع في الشرق الأوسط بين اسرائيل وحركة حماس. وفي تطور مرتبط بحرب غزة، أمرت واشنطن بإجلاء الطواقم غير الأساسية من سفارتها في العراق.



جبهة جنوب لبنان شهدت اليوم إرتفاعًا لافتًا في عدد شهداء حزب الله، فللمرة الأولى منذ أسبوعين، عشرةُ شهداءَ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما في الأيام الخمس عشرة الماضية سقط أربعة عشر شهيدًا، فهل دَخلت " قواعدُ اشتباك تكنولوجية" جديدة أحدثت هذا التفوق؟ وماذا سيكون عليه موقف حزب الله بعد هذه الخسارة المتراكمة؟



التطور الأبرز على جبهة غزة، دخول شاحنات محّملة وقودا، بعدما اقتُصرت شاحنات أمس على مواد غذائية وطبية.









