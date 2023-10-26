مقدمة النشرة المسائية 26-10-2023

مقدمة النشرة المسائية



وائل دحدوح لم يكتب قدرَه بل أنشدَه، اجتمع مع العائلة حول الموقِدة وغنَّى مع زوجته وأولاده واحفادِه مطلع اغنية جوزيف عازار: "بكتب إسمِك يا بلادي عالشمس لما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبِّك ما في حبيب" فكان القدرُ له بالمرصاد، ولم يبق له إلا بلادَه، الحبيب الوحيد، بعدما استُشهد إبنه وابنته وحفيده وزوجته.



حربُ غزة في يومها العشرين، وكذلك جبهة جنوب لبنان، هذه الحرب وهذه الجبهة تسيران في خطين متوازيين، وقد أعطى السيد حسن نصرالله بُعدًا لهذه الشراكة من خلال استقبالِه أمس مسؤولَي حماس والجهاد الاسلامي.



في الحرب على غزة، سُجِّل تطورٌ ميداني تمثل بتوغلٍ إسرائيلي هو أقرب إلى المناورة منه إلى بدء العملية التي تنتظر ضوءًا أخضر اميركيًا يبدو انه مشروط بنتيجةٍ إيجابية تتعلق بالأسرى.



وفي المواقف من العملية البرية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، الذي يبدو انه مازال في لبنان، بعدما التقى السيد نصرالله سخِر من العملية البرية فقال في حديث تلفزيوني: "اذا دخل العدو براً ستكون هناك صفحة جديدة ومجيدة لشعبنا وستكون هزيمة غير مسبوقة للاحتلال في تاريخ الصراع".



جبهة الجنوب استمرّت على وتيرة المناوشات ولكن المُكلفة حيث دفع حزب الله المزيدَ من الشهداء.







