الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كاراميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 26-10-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-26 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2023

مقدمة النشرة المسائية

وائل دحدوح لم يكتب قدرَه بل أنشدَه، اجتمع مع العائلة حول الموقِدة وغنَّى مع زوجته وأولاده واحفادِه مطلع اغنية جوزيف عازار: "بكتب إسمِك يا بلادي عالشمس لما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبِّك ما في حبيب" فكان القدرُ له بالمرصاد، ولم يبق له إلا بلادَه، الحبيب الوحيد، بعدما استُشهد إبنه وابنته وحفيده وزوجته.

حربُ غزة في يومها العشرين، وكذلك جبهة جنوب لبنان، هذه الحرب وهذه الجبهة تسيران في خطين متوازيين، وقد أعطى السيد حسن نصرالله بُعدًا لهذه الشراكة من خلال استقبالِه أمس مسؤولَي حماس والجهاد الاسلامي. 

في الحرب على غزة، سُجِّل تطورٌ ميداني تمثل بتوغلٍ إسرائيلي هو أقرب إلى المناورة منه إلى بدء العملية التي تنتظر ضوءًا أخضر اميركيًا يبدو انه مشروط بنتيجةٍ إيجابية تتعلق بالأسرى. 

وفي المواقف من العملية البرية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، الذي يبدو انه مازال في لبنان، بعدما التقى السيد نصرالله سخِر من العملية البرية فقال في حديث تلفزيوني: "اذا دخل العدو براً ستكون هناك صفحة جديدة ومجيدة لشعبنا وستكون هزيمة غير مسبوقة للاحتلال في تاريخ الصراع".

جبهة الجنوب استمرّت على وتيرة المناوشات ولكن المُكلفة حيث دفع حزب الله المزيدَ من الشهداء. 



أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة المسائية

lbci

LBCI التالي
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-10-2023
مقدمة النشرة المسائية 25/10/2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-10-13

ترقبوا بعد قليل فريق الـ LBCI الذي نجا من القصف الاسرائيلي في علما الشعب وادى الى استشهاد مصور في وكالة رويترز وجرح عدد آخر مباشرة عبر النشرة المسائية

LBCI
خبر عاجل
2023-08-01

الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية

LBCI
اخبار البرامج
14:06

تزامناً مع شهر التوعية حول سرطان الثدي... إضاءة مبنى الـLBCI ومتحف سرسق باللون الوردي! (صور)

LBCI
صحة وتغذية
12:30

"لازم تعرف" مع الدكتورة ساندين عطالله... "الثقافة والتربية الجنسيّة" خرقت الـ "تابو المرعب" عبر شاشة الـLBCI!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 27-10-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-25

مقدمة النشرة المسائية 25/10/2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-24

مقدمة النشرة المسائية 24/10/2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-23

مقدمة النشرة المسائية 23-10-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:08

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة

LBCI
فنّ
2023-10-26

زينة مكي تثير القلق في المستشفى.. صور شعاعية وخوف من نتيجة عمليّتها!

LBCI
اخبار البرامج
15:30

في الحلقة الخاصة بالتوعية حول المرض... أسمهان يزبك تتحدث عن الصعوبات التي واجهتها كمريضة سرطان ثدي! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
13:05

واشنطن تنصح اسرائيل: خوضوا معركة غزة البرية كما خيضت معركة الموصل وليس معركة الفلوجة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

انطلاقة جديدة لاوركسترا المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شبح الحرب المحتملة تحرك بقوة موضوع الفراغ في قيادة الجيش.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

التكنولوجيا جزء أساسي من حروب اليوم والدرونز احدى وسائلها

LBCI
أخبار دولية
13:51

لازاريني حذر من تداعيات استمرار الحصار

LBCI
أخبار دولية
13:35

Israeled مصطلح جديد يدخل الى القاموس.. ما معناه؟

LBCI
أخبار دولية
13:29

معركة غزة فتحت الباب على مواجهة اميركية - ايرانية.. فهل بدأ التصعيد؟

LBCI
أخبار دولية
13:16

مفاوضات بين حماس وروسيا..

LBCI
أخبار دولية
13:11

رقعة الحرب.. هل تطال القرن الأفريقي؟

LBCI
أخبار دولية
13:07

واشنطن ترد على ١٦ هجوما على قواعدها العسكرية.. لكن بطريقة مختلفة هذه المرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:05

اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا إضافيا

LBCI
خبر عاجل
01:17

انفجار قسطل مياه على اوتوستراد الضبية وزحمة سير على المسلك الشرقي (صور)

LBCI
خبر عاجل
00:38

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش نفذ هجوما بريا بقوات المشاة والمدرعات داخل غزة حيث هاجم أهدافا لحماس ومن المتوقع أن ينسحب قريبا

LBCI
فنّ
04:07

الموت يفجع محمود نصر بعد قصف مطار دمشق

LBCI
أمن وقضاء
04:14

"الزير" في قبضة شعبة المعلومات.. من هو؟

LBCI
خبر عاجل
08:52

مصادر للجزيرة: المفاوضات تسير بشكل متسارع لإنجاز اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية

LBCI
فنّ
05:19

لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة جداً في الهالوين (صور)

LBCI
فنّ
04:10

سرقوا منه 100 ألف دولار خلال تواجده في المستشفى.. حلمي بكر يصدم الجمهور بهوية المتهم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More