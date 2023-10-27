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مقدّمة النشرة المسائيّة 27-10-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-27 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 27-10-2023
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مقدّمة النشرة المسائيّة 27-10-2023

في اليوم الواحد والعشرين على حرب غزَّة ، ثلاثة ملفات في الواجهة: الوضع الصحي داخل القطاع، والتوغل البري، والأسرى. 
الوضع الصحي على مستوى المستشفيات تقول حماس إنه كارثي، وبدأت أصواتٌ عالمية ترتفع، وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي ، لتجنُّبِ كارثة إنسانية .


في المقابل تتهم إسرائيل حماس بأنها تستخدم المستشفيات دروعاً. 


التوغل البري ، يبدو أن اسرائيل استعاضت عنه موقتًا ربما، بعمليات توغل موضعية ضد أهداف معينة ، هكذا لا تثير الدولَ المؤثِّرة الرافضةَ هذا التوغل، وتتفادى التعرض لخسائر، تبعًا لتحضيرات حماس لمواجهة هذا التوغل. 


الملف الثالث هو ملف الأسرى الذي يبدو انه يجول في أكثر من عاصمة ، من الدوحة إلى موسكو ، وصولًا إلى الأمم المتحدة ، لكنَّ الملف مازال في بداياته ولم يشهد أي مؤشر إيجابي حتى الساعة، بل على العكس ، مازال في مرحلة تبادل الشروط, لا الأسرى. 
ملف مستجد هو ملف الصراع الاميركي الإيراني المباشر ، فهل ينذِر بمواجهة بينهما ؟ 


وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى تصعيد عسكري هو الأعنف في غزة منذ السابع من الشهر . 

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مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

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