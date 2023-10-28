الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-28 | 12:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2023
0
min
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2023
مقدمة النشرة المسائية
اليوم يبدأ الأسبوع الرابع على بدء حرب غزة، ماذا حمل الأسبوع الثالث؟ حماس تتحدث عن توغل إسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه.
إسرائيل تتحدث عن توغل موضعي في بعض النقاط شمال القطاع، وفي ضرب نحو مئة وخمسين هدفا تحت الأرض، في استهداف لشبكة الأنفاق.
كثافة القصف دفعت بالدفاع المدني الفلسطيني إلى وصف ما حدث بأنه أدى إلى تغيير معالم غزة ومحافظة الشمال فيها.
بند الأسرى تقدم بقوة هذا المساء مع موقف بارز لحركة حماس التي أعلنت أن "الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين".
ومع بدء الأسبوع الرابع، تبدو "الأنفاق الديبلوماسية" مقفلة، حماس تتمسك بورقتها الثمينة، الأسرى، وتتطلع إلى نصرٍ في هذه الورقة من خلال تبادل مع أسرى فلسطينيين تاريخيين في السجون الاسرائيلية، فهل تعطيها اسرائيل هذا النصر؟ وبأي ثمن؟ وماذا تكون قد حققت من وراء كل هذا الدمار الذي حرك الرأي العام العالمي ضد اسرائيل؟
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة المسائية
LBCI
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-10-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-10-13
ترقبوا بعد قليل فريق الـ LBCI الذي نجا من القصف الاسرائيلي في علما الشعب وادى الى استشهاد مصور في وكالة رويترز وجرح عدد آخر مباشرة عبر النشرة المسائية
خبر عاجل
2023-10-13
ترقبوا بعد قليل فريق الـ LBCI الذي نجا من القصف الاسرائيلي في علما الشعب وادى الى استشهاد مصور في وكالة رويترز وجرح عدد آخر مباشرة عبر النشرة المسائية
0
خبر عاجل
2023-08-01
الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية
خبر عاجل
2023-08-01
الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية
0
أخبار لبنان
08:20
معلومات للـLBCI: تجدد القصف على أطراف اللبونة وعلما الشعب والناقورة وسقوط قذيفة على حائط سور مركز اليونيفيل في الناقورة
أخبار لبنان
08:20
معلومات للـLBCI: تجدد القصف على أطراف اللبونة وعلما الشعب والناقورة وسقوط قذيفة على حائط سور مركز اليونيفيل في الناقورة
0
آخر الأخبار
05:50
معلومات للـLBCI: أكثر من 20 قذيفة حارقة يطلقها الإحتلال الإسرائيليّ على خراج اللبونة الناقورة في هذه الأثناء
آخر الأخبار
05:50
معلومات للـLBCI: أكثر من 20 قذيفة حارقة يطلقها الإحتلال الإسرائيليّ على خراج اللبونة الناقورة في هذه الأثناء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-27
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-10-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-27
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-10-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-26
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-26
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-25
مقدمة النشرة المسائية 25/10/2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-25
مقدمة النشرة المسائية 25/10/2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-24
مقدمة النشرة المسائية 24/10/2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-24
مقدمة النشرة المسائية 24/10/2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-20
أرادت أن تبدو مثيرة بمناسبة هالوين فطلبت زيّ رجل إطفاء... ما حصلت عليه صدمها! (فيديو)
منوعات
2023-10-20
أرادت أن تبدو مثيرة بمناسبة هالوين فطلبت زيّ رجل إطفاء... ما حصلت عليه صدمها! (فيديو)
0
منوعات
2023-10-28
في مشهد مضحك للغاية... دب أسود يؤدي حركات رقص "مثيرة" على شجرة! (فيديو)
منوعات
2023-10-28
في مشهد مضحك للغاية... دب أسود يؤدي حركات رقص "مثيرة" على شجرة! (فيديو)
0
آخر الأخبار
16:09
اصابة نقيب نيبالي من قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان في بطنه وذراعه اصابة متوسطة نتيجة سقوط قذيفتين من قبل الجيش الاسرائيلي على المركز ٣٣-٨ في بلدة حولا قرب موقع العباد
آخر الأخبار
16:09
اصابة نقيب نيبالي من قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان في بطنه وذراعه اصابة متوسطة نتيجة سقوط قذيفتين من قبل الجيش الاسرائيلي على المركز ٣٣-٨ في بلدة حولا قرب موقع العباد
0
تقارير نشرة الاخبار
07:14
الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
07:14
الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية لحزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:31
مطالب إسرائيلية بالإفراج عن الأسرى... وعرقلة للمفاوضات
أخبار دولية
04:31
مطالب إسرائيلية بالإفراج عن الأسرى... وعرقلة للمفاوضات
0
أمن وقضاء
17:19
الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟
أمن وقضاء
17:19
الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
16:49
كتائب القسام تستهدف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت في الشجاعية
أخبار دولية
16:49
كتائب القسام تستهدف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت في الشجاعية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:34
ماذا حملت الليلة الأعنف والأوسع والأكبر على غزة منذ بدء الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
16:34
ماذا حملت الليلة الأعنف والأوسع والأكبر على غزة منذ بدء الحرب؟
0
أخبار دولية
15:23
نتانياهو: الحرب في غزة "ستكون طويلة وصعبة"
أخبار دولية
15:23
نتانياهو: الحرب في غزة "ستكون طويلة وصعبة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
تألق كبير لنجوم الصف الأول في الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:59
تألق كبير لنجوم الصف الأول في الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
"غوغل" عطلت بيانات من Google Maps في اسرائيل وغزة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
"غوغل" عطلت بيانات من Google Maps في اسرائيل وغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري... مبادرات خاصة في لبنان لإحياء الأرشيف
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري... مبادرات خاصة في لبنان لإحياء الأرشيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
القنابل العنقودية الإسرائيلية: ١٧ عاما من القتل والضرر لأبناء الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:50
القنابل العنقودية الإسرائيلية: ١٧ عاما من القتل والضرر لأبناء الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
05:51
عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)
منوعات
05:51
عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)
2
أخبار دولية
15:10
يحيى السنوار: "جاهزون فورا" لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل
أخبار دولية
15:10
يحيى السنوار: "جاهزون فورا" لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل
3
أمن وقضاء
17:19
الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟
أمن وقضاء
17:19
الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟
4
تقارير نشرة الاخبار
08:02
سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن
تقارير نشرة الاخبار
08:02
سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن
5
منوعات
05:36
حضرت زفاف زوجها السابق وقررت الانتقام... ما رمته عليه وعلى العروس مقرف للغاية!
منوعات
05:36
حضرت زفاف زوجها السابق وقررت الانتقام... ما رمته عليه وعلى العروس مقرف للغاية!
6
منوعات
15:18
التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!
منوعات
15:18
التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!
7
أخبار لبنان
14:33
توضيح من المكتب الإعلامي لكارلوس غصن
أخبار لبنان
14:33
توضيح من المكتب الإعلامي لكارلوس غصن
8
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف سقط شهداء حزب الله في الأسابيع الأولى للمواجهات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف سقط شهداء حزب الله في الأسابيع الأولى للمواجهات؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More