مقدمة النشرة المسائية 29-10-2023

وفي اليوم الثالث والعشرين على حرب غزة، بدت الصورة هكذا :اسرائيل بين تخبط سياسي وتقدم عسكري:عسكريًا، زاد الجيش عديد قواته داخل القطاع، وكشف أحد الجنرالات "أننا قمنا الليل بزيادة دخول قوات من الجيش إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك".سياسيًا، حاول نتنياهو إبعاد الملامة عنه ، فحمَّل المسؤولية للأمنيين قائلًا : "جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الأمن الداخلي، كانوا يعتقدون أن حماس كانت تخشى التحرك وتسعى إلى ترتيب ما ". لكن كلام الليل محاه النهار إذ سحب نتنياهو تصريحه واعتذر قائلًا: "كنت مخطئا ، لم يكن ينبغي أن أقول ما قلته".اميركيًا، واشنطن على موقفها من حماس، عبَّر عن ذلك مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي الذي طلب من اسرائيل التمييز بين حماس، " الأرهابيين" كما وصفهم، والذين يشكلون أهدافًا عسكرية مشروعة، وبين المدنيين. هذا الموقف شكَّل الغطاء لأسرائيل في اغتيالها لقادة حماس، وجدد الضوء الأخضر للمزيد من هذه الاغتيالات.على الجبهة الجنوبية، ما يشبه استراحة المحارِب نهارًا قبل أن يعود التصعيد مساء ، من خلال صواريخ أطلقتها قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الاسلامية.