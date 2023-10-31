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مقدمة النشرة المسائية 31-10-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-31 | 13:45
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مقدمة النشرة المسائية 31-10-2023
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مقدمة النشرة المسائية 31-10-2023

في اليوم الخامس والعشرين على حرب غزة، يمكن اختصار المشهد كالتالي:

اعلان الجيش الإسرائيلي خوضه "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع حماس، مع توسيع  العمليات البرية.

ضربة إسرائيلية لمخيم جباليا والشهداء والجرحى بالمئات.

صواريخ ومسيرات في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر، واعتراضٌ بصاروخ " آرو " (السهم).

لغز الألغاز ما سيقوله السيد حسن نصرالله الجمعة. إعلام الحزب اقتُصِر قوله على أن الكلمة ستكون بمثابة "اعتزاز وافتخار بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس"، ما يعني أنها ستركز على شهداء الحزب الذي لامس عددهم الخمسين، وأهمية الأنتظار معرفة ما إذا كانت ستصل إلى سقف فتح جبهة الجنوب، أم يبقى الأمر مقتصرا على ما تشهده هذه الجبهة منذ خمسة وعشرين يوما. 

لبنان المنسيّ من عواصم القرار، منسيّ من سياسييه...  

فاليوم تكتمل سنة شغوره الرئاسي، وليس في الأفق ما يشير إلى أن انتخابَ رئيس جديد  قريب.

الحكومة حكومة تصريف أعمال، منذ انتخابات أيار 2022.

فراغ متلاحق في المواقع القيادية اداريا وماليا وقريبا عسكريا إذا لم تُبت مسألة قيادة الجيش قبل كانون الثاني موعد خروج قائد الجيش إلى التقاعد، وفي ظل عدم وجود رئيس للأركان. 

لم يحدث في تاريخ لبنان المعاصر، أن حصل  هذا الكمّ من الفراغ، فإذا كان عفويًا مصيبة، وإذا كان مخططًا فالمصيبة أعظم.

فراغ وبيئة حرب... خلطة كارثية للسرعة في وتيرة الانهيار! 

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