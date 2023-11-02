مقدمة النشرة المسائية 2-11-2023

في تطور عسكري في اليوم السابع والعشرين على حرب غزة، صواريخ من جنوب لبنان على كريات شمونة، وكتائب القسام تعلن مسؤوليتها.



هل يبدِّل هذا التطور من مستوى السقف المحدد للتصعيد في جنوب لبنان؟ أم يبقى من ضمن ما بات يُعرَف بقواعد الإشتباك؟



يأتي هذا التطور العسكري قبل أربع وعشرين ساعة من خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي سيلقيه عند الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، وهو الأول له منذ اندلاع الحرب في السابع من الشهر الفائت.



الخطاب محل ترقب على كل المستويات الشعبية والقيادية والديبلوماسية، خصوصًا أن حزب الله غلَّفه بستارة لا يمكن خرقها وترك للمخيلات أن تذهب بعيدًا في تخيلاتها، ليبقى السؤال الواحد: هل من إعلان حرب من الجبهة الجنوبية في الخطاب المرتقب؟



وعلى رغم التصعيد على أكثر من جبهة، فإن معطيات تتحدث عن وضع ملف الأسرى، في جزء منه، على نار هادئة، يقضي هذا الجزء بإفراج حماس عن الأسرى الأطفال وكبار السن والأجانب في مقابل الإفراج عن جميع الأسرى من النساء والأطفال في السجون الاسرائيلية. ومن البنود أيضا إدخال مساعدات طبية ومواد غذائية إلى قطاع غزة.



ولكن كيف سيواكَب خطاب نصرالله غدا؟ هل بإطلاق النار عشوائيا؟ هل سيتسبب اطلاق النار هذا بسقوط ضحايا عشوائيا؟