مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023

هل تقود الأرقام المرعبة ، عن حرب غزَّة ، إلى ديبلوماسية إلزامية ، خشيةُ من تفلت الوضع وبلوغِه مستويات لا يمكن ضبطها ؟

من هذه الأرقام :

تسعةٌ وعشرون يومًا على بدء الحرب ، وصوتُ الانفجارات ما زال يطغى على الصوت الديبلوماسي.

عددُ القتلى في غزة اقترب من العشرة آلاف .

عدد قتلى الجيش الاسرائيلي فاق الثلاثمئة والخمسين قتيلًا .

الأسرى لدى حركة حماس قرابة المئتين والأربعين أسيرا ،

مقتل تسعةٍ وثلاثين فرنسيا في إسرائيل وفقدان تسعة آخرين في خلال هجوم حماس، بحسب الخارجية الفرنسية.

هذه العينة من الأرقام هل يمكن أن تشكِّل حافزًا إلزاميًا لتسريع الديبلوماسية؟

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، وفي زيارته الثالثة للمنطقة منذ السابع من تشرين الأول، يسابق الوقت : زار إسرائيل وكان الخلاف عميقًا مع حكومتها، وانتقل إلى الأردن حيث اجتمع مع عدد من وزراء الخارجية العرب، كما التقى الرئيسَ نجيب ميقاتي، وغدًا في تركيا التي وصف رئيسُها أردوغان نتنياهو بأنه "لم يعد شخصًا يمكننا التحدثُ معه" .

هل تكون الثالثة ثابتة في زيارات بلينكن، أم أن ما يُطبَخ لمصير غزة يحتاج إلى زيارات مكوكية لرئيس الديبلوماسية الأميركية ؟ وهل يكون هذا الإنجاز ، إذا تحقق، ناخبًا أساسيًا في الانتخابات الأميركية لمصلحة بايدن ؟

غزة على الطاولة وشعبُها تحت الأنقاض.