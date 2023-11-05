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مقدمة النشرة المسائية 05-11-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-11-05 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 05-11-2023
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مقدمة النشرة المسائية 05-11-2023
مقدمة النشرة المسائية
في اليوم الثلاثين على حرب غزة، بدأ طرح سؤال: ماذا في "اليوم التالي" بعد الحرب؟
الولايات المتحدة الأميركية، عرابة الملف برمته، عبر رئيس ديبلوماسيتها، أنطوني بلينكن، تناقش مَن سيستلم القطاع بعد حماس، طرحت الموضوع على رئيس السلطة التنفيذية محمود عباس فاشترط الحل السياسيٍ الشامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. فهل ترضى واشنطن وتل أبيب بهذه الشروط؟
تل ابيب لم تصل إلى هذه المرحلة بعد، أولويتها إطلاق الأسرى، ولا حديث عن وقف للنار قبل ذلك.
أيًا تكن الإعتراضات، فإن "اليوم التالي" سيكون عنوان المرحلة المقبلة بعد أن دخلت هذه الحرب شهرها الثاني.
الحدث في اسرائيل تمثل في مطالبة وزير التراث أميخاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة. هذا الموقف حذا برئيس الحكومة نتنياهو إلى تعليق مشاركة الوزير المذكور في اجتماعات الحكومة. نتنياهو وصف كلام إلياهو بأنه بعيد عن الواقع وبأن إسرائيل تحاول تجنيب "غير المقاتلين" في غزة. الوزير المعني حاول التخفيف من وقعِ كلامه فوصفه بأنه كان مجازيًا.
ردة الفعل الأقوى جاءت من السعودية التي اعتبرت أن هذه التصريحات تُظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
واعتبرت أن عدم إقالة الوزير فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع لدى الحكومة الإسرائيلية.
أيًا تكن ردات الفعل، فإن ما أدلى به الوزير إلياهو يعني أن اسرائيل، رسميًا، تملك قنبلة نووية، فيما الدولة العبرية لم تعترف يومًا بامتلاكها هذه القنبلة.
المطالبة باستخدان قنبلة ذرية هل يوقظ الذاكرة الجماعية لدى الاميركيين ويفتَح مجددا قنبلتي هيروشيما وناغازاكي؟
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