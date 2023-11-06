مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023

شهرٌ على بَدء حرب غزة، والصورة على الشكل التالي:

ميدانيًا ، قَسَم الجيش الأسرائيلي القطاع إلى قسمَيْن : شمالي وجنوبي.



ديبلوماسيًا ، تطورات نوعية متسارعة:

تقود الولايات المتحدة الأميركية بشخص وزير خارجيتها أنطوني بلينكن " مكوكيةَ مفاوضات" مع إيران بواسطة رئيس الوزراء العراقي الذي التقاه بلينكن، وبعد اللقاء طار السوداني إلى إيران حيث التقى خامنئي وأبلغ إليه الرسالة الأميركية.



الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في السعودية الأحد المقبل للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بمناقشة الحرب على غزة.

حضور رئيسي في المملكة سيخطُف الأضواء ، لأنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الجبَّاران الإقليميان ، ومن شأن هذا اللقاء أن يرسُم مستقبلَ ما ستؤول إليه حربُ غزة.



ماذا عن الحلول المرسومة، ومنها أن تتسلم السلطة الفلسطينية غزة؟



في أول رد، رفضت حماس هذا الحل، وأعلنت بلسان القيادي أسامة حمدان أنها تحذر كافة الأطراف من التسابق مع هذه المحاولات التي تسعى لفرض وصاية يكون فيها للاحتلال الكلمة العليا، ويضيف: " لن يسمح شعبنا بان تمرر الولايات المتحدة ايجادَ قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال".



في هذه الحال ، يزداد مصير غزة غموضًا، بين شروط السلطة لتسلمها، وبين رفض حماس التخلي عنها.



غموض غزة لم يحجب الأهتمام بجبهة الجنوب حيث تُولي اسرائيل اهتمامًا فائقًا من زاوية التصعيد المتدرج لحزب الله.

وهذا المساء أعلنت كتائب القسام- لبنان أنها قصفت مستوطنةَ نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين بستة عشر صاروخا ردا على مجازر الاحتلال في قطاع غزة .



إسرائيل، بلسان عضو حكومة الطوارئ، أفيغدور ليبرمان ، تعتبر أن أي إطلاق للصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، لا يتمُ من دون موافقة حزبِ الله.