مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

ماذا يمكن أن يقال مع دخول حرب غزة شهرها الثاني؟ وماذا عن جرْدات الربح والخسارة التي بدأ كل طرفٍ يُجريها؟

على المستوى السياسي، قفز رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فوق هدف تهجير شمال غزة إلى جنوبه ، طارحًا بديلا ً بأنَّ "إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في القطاع . يعني ذلك أن إسرائيل ستعود إلى غزة بعدما كانت انسحبت منها العام 2005 ، لكن اللافت في كلام نتنياهو حديثُه عن " فترة غير محددة " أي أنه يربط بقاء اسرائيل في غزة إلى حين التأكد من عدم وجود حماس فيها ، فهل هذا يعني أن الحرب ستستمر إلى حين سيطرة إسرائيل على غزة والبقاء فيها؟

قد يكون هذا المسار مرتبطًا بموافقة أكثرَ من طرف ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية ، فهل توافق على هذا الطرح الذي يعني إبقاءَ غزة قنبلة موقوتة؟

في جردة الشهر ، فلسطينيًا ، أن عدد الشهداء بلغ عشرة آلافٍ وثلاثَمئة وثمانية ً وعشرين ، ومن الجانب الإسرائيلي سقط ألفٌ وأربعمئة شخص ، فيما هناك مئتان وأربعون أسيرًا لدى حماس.

في لبنان زيارة مفاجئة للموفد الأميركي آموس هوكستاين الذي سعى إلى " ترسيم الهدوء " على الجبهة الجنوبية ، وهو التقى لهذه الغاية الرئيسين بري وميقاتي ونائب رئيس المجلس الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

البداية مع ليان وريماس وتالين وما تبقَّى من ذكرياتهن التي أحرقها صاروخ إسرائيلي .