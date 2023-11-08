مقدمة النشرة المسائية 8-11-2023

اليوم الثالث والثلاثون على حرب غزة...



لهذا الرقم رمزيته في لبنان. حرب تموز 2006 إستغرقت ثلاثةً وثلاثين يوما ولم تحقق أهدافها في القضاء على حزب الله، فهل حرب غزة مختلفة؟



المعطيات ترجِّح ذلك، لا سيما أن اسرائيل تمكنت من شطر قطاع غزة إلى شطرَيْن: شمالي وجنوبي، وهي تبدو في سباقٍ بين القضاء على حماس, ومحاولة التوصل إلى هدنة إنسانية تريدها واشنطن، قد تتيح للحركة إلتقاط أنفاسها بحسب اسرائيل.



ومع تقدم القوات إلاسرائيلية، ارتفع منسوب الكلام عن مستقبل إدارة القطاع من دون حماس.



فبعد رفض واشنطن اعلان نتنياهو أن إسرائيل ستدير القطاع، بدأت التسريبات تتحدث عمَّن سيتولى ذلك، بتوافق أميركي اسرائيلي عربي.



وفي هذا الاطار، ارتفعت أسهم بعض الشخصيات, كالأسير في السجون الاسرائيلية مروان البرغوثي، والقياديِّ السابق في فتح محمد دحلان, ورئيس الحكومة السابق سلام فياض.



ربما من السابق لأوانه الحديث عن ما بعد الحرب، خصوصا أن هناك محطات إلزامية لا بد من ترقب نتائجها، أُولاها القمة العربية بعد أيام، ونتائجُ جولة وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن, الذي أجرى محادثات اليوم مع نظيره العماني.



المحادثات تبرز فيها الاشارة العمانية الى "تباين في وجهات النظر مع الجانب الأميركي, وخصوصاً ما يتعلق بتصنيف حركات المقاومة" ما يعني أن مسقَط لا تصنِّف حماس حركة إرهابية، مثلما يفعل الأميركيون.