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مقدّمة النشرة المسائية 09-11-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-11-09 | 12:46
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مقدّمة النشرة المسائية 09-11-2023
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مقدّمة النشرة المسائية 09-11-2023
يبدو أن موعد القمة العربية في الرياض شكَّل سقف المهلة الزمنية التي تتحرك الدول المعنية للتوصل إلى تحقيق إنجازٍ ما يتبلور في بيان القمة . ولهذا تتسارع الخطوات واللقاءات التي يبدو أن القاهرة نقطة ارتكاز لها، فأمير قطر في مصر غدًا ويلتقي الرئيس السيسي ، وقبل القمة المصرية القطرية ، زار أمير قطر أبو ظبي .
تتزامن هذه الحركة مع وصول رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية إلى مصر ، آتيا من قطر ، على رأس وفد ضم خالد مشعل وخليل الحية .
بالتزامن مع الحركة في القاهرة ، حركة موازية في الدوحة ، مديرا الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية أجريا محادثات ، وكان عنوان اللقاء : المساعدات إلى غزة وإطلاق رهائن.
في هذه الأثناء ، حركة على قَدْرٍ كبير من الأهمية في الرياض تحضيرًا للقمة العربية، وزراء الخارجية أنجزوا الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيُرفَع إلى القمة .
التطور البارز اليوم ما أعلنه البيت الأبيض عن أن إسرائيل وافقت على تنفيذ "هُدَنٍ" يومية لأربع ساعات في شمال غزة للسماح للسكان بالتوجه جنوبا ،مع الاعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات".
رئيس الحكومة الاسرائيلية أكد أن العمليات العسكرية ستستمر ، ما يعني أن هدن الساعات ليست سوى تأمين النزوح من الشمال إلى الجنوب .
عمليًا ترجيح استمرار العمليات العسكرية يتقدم على ما سمي " هُدَن " .
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09-11-2023
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