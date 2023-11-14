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o
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مقدمة النشرة المسائية 14-11-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-11-14 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 14-11-2023
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مقدمة النشرة المسائية 14-11-2023
كأن شيئًا من المراوحة أو الروتين بدأ يتسلل إلى حرب غزة رغم دخولِها اليوم التاسع والثلاثين، فالملفات هي ذاتها: المعطيات الميدانية ، ومستشفيات غزة ، والأسرى ، وهذه الملفات أصبحت مترابطة ً بمعنى أنه يصعُب تجزئتها:
في الملف الميداني ، تُركِّز إسرائيل على توزيع صور ٍ ومشاهد َلمقارَّ فلسطينية سيطرت عليها، وتُظهِر أعتدة ً وأسلحة ومتفجرات ، وهي بذلك ترد على حماس من أنها تستهدف مستشفيات ومقار َمدنية رسمية ، فالجيش الأسرائيلي تحدث عن الاستيلاء على المجلس التشريعي لحماس وعلى المبنى الحكومي ومقر شرطة حماس وكلية الهندسة التي بحسَب زعمِه كانت بمثابة معهد ٍ لإنتاج وتطوير الأسلحة.
في ملف الأسرى ، قطر تعتبر أن " مسار الدوحة" هو الممرُ الوحيد لمعالجة هذا الملف. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ، أبدى اعتقاده أنه لا توجد فرصة ٌ أخرى للجانبين سوى الوساطة ِالقطرية .
المعطى الجديد في تطورات حرب غزة ، تقدُّمُ جبهة الضفة الغربية حيث قُتل ثمانية فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم ومخيّمِها بشمال الضفة ، وهذا التطور الميداني هو الأخطرُ منذ اندلاع حرب غزة .
وفي التطور المالي ، عقوبات ٌ أميركية تطال شركة لبنانية للصيرفة هي شركة نبيل شومان ، والتهمة أن هذه الشركة تحوِّل الأموال من إيران إلى غزة ومن خلال هذا التحويل يتم دعمُ حماس والجهاد الاسلامي.
لبنانيًا ، طارت جلسة مجلس الوزراء ، والسببُ له علاقة بملف الاتصالات وليس بملف التمديد لقائد الجيش.
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