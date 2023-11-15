مقدمة النشرة المسائية 15/11/2023

مقدمة النشرة المسائية 15/11/2023

مجمَّع الشفاء في غزّة هو التطور الأبرز منذ بدء حرب غزة في يومها الأربعين ، إسرائيل وضعت المجمَّع هدفًا لتقول إنها حققت شيئًا ما في هذه الحرب. الإدانات العالمية من دول ومنظمات وأفراد، لا تُحصى بسبب اقتحام المجمَّع ، لكن ذلك لم يَحُل دون أن يرفع نتنياهو سقفَ التحدي ليقول: "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه" ، ويتابع: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن". في المقابل ، نفى البيت الأبيض أن يكون وافق على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء

وهذا المساء ، أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش الاسرائيلي انسحب من مستشفى الشفاء وانتشر حول المجمع

لكن ملف الرهائن أكثر تعقيدًا من اقتحام مجمع الشفاء. آخر المعطيات تتحدث عن محاولات تشارك فيها أكثر من جهة ، وتتضمن إطلاق نحو 50 من المحتجزين المدنيين الإسرائيليين ، في مقابل الإفراج عن أسرى نساء وأطفال في سجون الاحتلال وإعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، لكن اسرائيل تعارض هذا الاتفاق لأنه أقل مما تطلب.

محليًا ، ملف تأجيل تسريح قائد الجيش أقرب إلى السرايا منه إلى ساحة النجمة ، تقول المعلومات إن هناك ما يكفي من الأصوات لتأييد هذا القرار وأن الرئيس نجيب ميقاتي مطمئن الى الموضوع وانه يحظى بتغطية مسيحية كبيرة من البطريرك الراعي والأحزاب المسيحية ونواب مسيحيين مستقلين.

