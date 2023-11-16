مقدمة النشرة المسائية 16-11-2023

في اليوم الحادي والأربعين على حرب غزة، عنوانان: حرب الأسرى وحرب المستشفيات ، في العنوان الأول ، كباش قاسِ بين حماس وإسرائيل التي أعلنت اليوم العثور على لقطات مصورة على صلة بالأسرى على أجهزة كومبيوتر في مستشفى الشفاء ، في المقابل قالت حماس إن الجيش الاسرائيلي دمر أقساما طبية في المستشفى.



وشرح الجيش الاسرائيلي أنه تمَّ العثور على تلك اللقطات في معدات تخص حماس.



اليوم اقتحم الجيش الاسرائيلي ، للمرة الثانية ، مستشفى الشفاء وقال إنه يفتش مبنَى وراء آخر . في المقابل يقول الهلال الأحمر الفلسطيني إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الأهلي العربي.



هكذا بدا ، في اليوم الحادي والأربعين على الحرب، أن ملفي الأسرى والمستشفيات باتا مترابطين ومتداخليْن بحيث يصعب فصلهما عن بعضهما البعض ، فيما الحرب الإعلامية مستعرة: حماس تقول إن إسرائيل ترتكب جريمة حرب باقتحام المستشفيات ، وإسرائيل ترد بأن حماس إستخدمت المستشفيات مقرات لانطلاق عملياتها ودروعًا للإحتماء بها ، وتحاول جاهدة تظهير صور وفيديوهات لتثبيت مزاعمها.



داخليًا ، جلسة لمجلس الوزراء لم يُعرَف لماذا قُرِّبَت إلى اليوم بدل الاثنين، وما كان منتظرا منها لم يتحقق، أي تأخير تسريح قائد الجيش ، ولفت ما نٌقل عن الرئيس ميقاتي قوله : إن اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة.