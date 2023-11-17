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مقدمة النشرة المسائية 17/11/2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-11-17 | 12:57
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مقدمة النشرة المسائية 17/11/2023
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مقدمة النشرة المسائية 17/11/2023
مقدمة النشرة المسائية 17/11/2023
في اليوم الثاني والأربعين للحرب ، يمكن إيجاز الوضع على الشكل التالي:
العمليات العسكرية مستمرة في القطاع بما فيها استهداف المستشفيات وتحديداً مجمَّع الشفاء ، بعدما تبيَّن أن اسرائيل تحوز ضؤًا أخضر أميركياً ، وقد عكس ذلك تصريحاتُ مسؤولين أميركيين في تقارير عن استعمال حماس المستشفيات .
واليوم ، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 24 شخصا في مجمع الشفاء, في يومين، بسبب انقطاع الكهرباء .
المعطى الثاني تصاعدُ وتيرة التصعيد في الضفة ، ويتخذ أحيانًا شكل المواجهة بين أبناء الضفة والمستوطنين . واليوم ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين, فبلغت سبعة في جِنّين والخليل. فهل تكون الضفة الجبهة الثانية ؟
على مستوى المساعدات ، تطوران: الأول موافقة إسرائيل على دخول شاحنتي وقودٍ يوميًا ، والأولوية في استخدامها لمؤسسات الأمم المتحدة . والثاني إعلان قبرص أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يتيح إقامة ممر بحري من الجزيرة إلى غزة...
وبموجب الخطة تُجمَّع المساعدات وتُفحص، على أن تَنقلها سفن وتفحصَها لجنةٌ مشتركة تضم في عضويتها إسرائيل.
على الجبهة مع جنوب لبنان ، تُواصل تل أبيب التشاور مع واشنطن في كيفية التعاطي مع هذا التصعيد ، ووفق أي سقف ستواجهه .
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