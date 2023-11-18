مقدمة النشرة المسائية 18-11-2023

صارت الأماكن أسماءَ مجازر، هذه ليست مغالاة في توصيف ما يجري: من مجمَّع الشفاء إلى مدرسة الفاخورة إلى مدرسة تل الزعتر، هذه الأماكن تتنافس في عدد الشهداء، واليوم المرتبة الأولى لمدرسة الفاخورة التي تضم نازحين من نساء وأطفال, خصوصًا... والمشهد مشابه في مدرسة تل الزعتر، فيما المرضى والنازحون في مجمَّع الشفاء يُخلون المجمَّع بناءً على أوامر اسرائيلية.غزَّة في الدوَّامة في اليوم الثالث والأربعين... إسرائيل تواصل خطة التهجير غيرَ آبهةٍ بكل الإدانات والأستنكارات، ولديها الأجوبة على الإتهامات:حماس هي التي بدأت، من خلال عملية طوفان الأقصى.استهداف المراكز الاستشفائية والتربوية والإنسانية، لأن حماس تستخدم الطبقات السفلى فيها, لتخزين الاسلحة أو لانطلاق عملياتها, أو للإثنين معًا .قضية الأسرى تضغط على إسرائيل، وحركة حماس تمارس عليها حرباً نفسية, كمِثل أن القصف الإسرائيلي يهدد حياة الأسرى، فترد اسرائيل بمزيدٍ من التصعيد العسكريّ.الضفة الغربية، في يوم جديد من التصعيد ، بما يؤشِّر إلى أنها اقتربت من أن تُصبح جبهة مفتوحة ملحقة بجبهة غزة.