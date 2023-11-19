مقدمة النشرة المسائية 19/11/2023

مقدمة النشرة المسائية 19/11/2023

في اليوم الرابع والأربعين على حرب غزة ، سُجِّلَت تطورات عدة:

" وحدةُ الساحات " جاءت هذه المرة من الحوثيين الذين اعلنوا خطف سفينة اسرائيلية قبالة اليمن في البحر الأحمر . الجيش الاسرائيلي قال إن الحديث يدور عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند، وعلى متنها طاقم دولي، ولا وجود لأي إسرائيلي. لكن نتنياهو اتهم إيران بأنها تقف وراء الحادث .

ميدانيًا في غزة ، تزداد حدة المعارك ، ويبدو أن اسرائيل انتقلت إلى المرحلة الثانية، في ما يمكن تسميته " ما بعد شمالي غزة " .

على مستوى الأسرى ، يبدو أن تقدمًا ما قد حصل.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كشف أن انجاز اتفاقٍ للإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس ، يتوقف على قضايا "بسيطة"و"لوجستية"، من دون أن يفصِّل ما هو بسيط ولوجستي.

لبنانيًا ، طرَح البطريرك الراعي موقفًا جديدًا في ما يتعلق بقيادة الجيش ، فأكد أن من الواجب عدمَ المسّ بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس للجمهوريّة, ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسّسات أخرى تجّنبًا للفراغ فيها" ،في تلميحٍ إلى ما جرى في حاكمية مصرف لبنان وفي الأمن العام . اللافت أن الراعي اسقط المهل ، وربط عدم المس بقيادة الجيش بانتخاب رئيس.