مقدمة النشرة المسائية 20-11-2023

هل صواريخ "بركان" التي استخدمها حزب الله اليوم في قصفه ثكنة "برانيت" القريبة من الحدود مع لبنان، وأُتبعت لاحقًا بثلاث مسيرات هجومية ضربت مراكز تجمع الجنود الاسرائيليين في كريات شمونة، هي رسالة لآموس هوكستاين الموجود في إسرائيل والذي يسعى لتهدئة جبهة الجنوب.



موقع "اكسيوس" الأميركي، نقل عن مسؤولين أميركيين أن هناك قلقًا متزايدًا في البيت الأبيض من أن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان سيؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، ما قد يفضي إلى حرب إقليمية. البارز في الخبر ما نُقل عن مسؤول إسرائيلي أنّ إسرائيل تريد من الولايات المتحدة أن تعمل دبلوماسياً للضغط على حزب الله لسحب قوة الرضوان من الحدود.



تطور عسكري هذا المساء تمثَّل في رشقات صاروخية من حماس على تل أبيب، هي الأكثر كثافة منذ بدء الحرب.



في سياق آخر، الباخرة التي اعترضها الحوثيون واحتجزوها، مازالت تثير التساؤلات العالمية من زاوية أمن الملاحة في البحر الأحمر.



في ملف الأسرى، مشروع قانون إسرائيلي يقضي بانزال حكم الاعدام بالأسرى الفلسطينيين الأمنيين، يثير عاصفة من الاستياء لدى أهالي الأسرى الاسرائيليين، لِما يشكله من خطر على حياتهم.



البداية من "الهاسبرا" آلة الحرب الإعلامية لدى إسرائيل.