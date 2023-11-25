مقدمة النشرة المسائية 25/11/2023

مقدمة النشرة المسائية 25/11/2023

في اليوم الثاني على الهدنة ، تعثرت عملية التبادل، بعدما كانت كل الأمور تسير على ما يرام حتى موعد التبادل . حماس تحدثت عن خروقات قامت بها إسرائيل، حتى في المرحلة الأولى أمس ، فهل يطيح التعثر ما تبقى من الإتفاق؟ أم يتدخل رعاتُه ، واشنطن والقاهرة والدوحة ، لأنعاشه؟

دفعة اليوم كان يفترض أن تشمل إفراج حماس عن ثلاثة عشر أسيرا ، في مقابل أن تفرج إسرائيل عن إثنين وأربعين فلسطينيًا. واضحٌ أن حركة حماس تتقدم لدى الرأي العام الفلسطيني ، ولاسيما في الضفة. في المقابل خطَّطت إسرائيل لاقتلاع حماس من غزة، فاكتشفتها في الضفة ، وهذا قد يشكِّل مأزقًا للدولة العبرية .

بالنسبة إلى الرهائن التايلانديين ، فقد كُشف النقاب عن أن إيران توسطت لدى حماس لأطلاقهم ، وتم ذلك في الدوحة من خلال لقاءات بين مسؤولين تايلانديين وممثل "حماس" في طهران خالد القدومي.

حرب السفن مستمرة ، وحادثةٌ ثانية في هذا المجال: سفينةٌ مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم في المحيط الهندي ، يُشتبه بأنه بمسيّرة إيرانية ، وفق مسؤول عسكري أميركي الذي كشف أن مسيَّرة من طراز " شاهد 136 " أصابت السفينة التي ترفع علم مالطا وتشغّلها شركة فرنسية ، وكانت ابحرت من أحد مرافئ دبي.

في الموازاة، غابت الأخبار كليًا عن السفينة الأولى التي احتجزها الحوثيون.