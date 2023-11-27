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o
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مقدمة النشرة المسائية 27-11-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-11-27 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 27-11-2023
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مقدمة النشرة المسائية 27-11-2023
الإعلان عن تمديد الهدنة ليومين، أي غدا وبعد غد، فماذا سيكون عليه يوم الخميس؟
هل في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء، مع قرب انتهاء "الهدنة الثانية" يتم الإعلان عن الهدنة الثالثة؟
بيان التمديد تحدث عن الشروط ذاتها التي وردت في اتفاق الهدنة الأولى.
ويبدو أن تقسيط الهُدَن بات مرتبطًا بالتوصل إلى اتفاق أشمل، وهذا الإتفاق المفترض، يحتاج إلى هدوء لا إلى البحث فيه تحت طوفان الغارات والصواريخ.
المزيد من الهُدَن يطوِّر كل هدنة ويصحح ما شابها من عيوب وملاحظات سواء من حماس أو من إسرائيل، وهناك حديث عن طلب حماس وصول المساعدات الطبية والمحروقات إلى شمال غزة، كما طلب أن تشمل الهدنة الضفة الغربية، فهل سيكون هناك امتثال لهذه المطالب؟
الجواب ينتظر آلية تطبيق الهدنة في جزئها الثاني...
في الانشغالات اللبنانية، جان إيف لودريان في بيروت مساء غد، وتحديث لأجندته التي يحملها: ما بعد حرب غزة سيُطرَح ملف المنطقة برمته على الطاولة، ومن ضمنه القرار 1701، فهل لبنان جاهز لهذا الطرح؟ وكيف يكون جاهزا في غياب رئيس جمهورية وحكومة اصيلة؟ هل يشكِّل تحديث الأجندة الفرنسية حافزا لتسريع الانتخابات الرئاسية، ليكون هناك رئيس في حال استجد مؤتمر دولي؟
تقارير نشرة الاخبار
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النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023
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