مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023

ثلاثة احداث بارزة وضعت الدول العربية في صدارة الصورة اليوم.



قطر تشق طريق التفاوض صوب امكان وقف النار بين اسرائيل وحركة حماس.



السعودية تفوز بحق استضافة معرض "اكسبو " 2030 على ارضها, والامارات تستعد لاستضافة اضخم مؤتمر عالمي حول المناخ cop 28 الخميس في عز ازمة الاحتباس الحراري .



ففيما الهدنة في مرحلتها الثانية في قطاع غزة , وكذلك تبادل الأسرى، ينعقد في الدوحة اجتماع استخباري على درجة عالية من الأهمية في توقيته والشخصيات التي تحضره، يبحث اتفاقا محتملا لوقف الحرب .

محادثات تأتي عشية عودة وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن إلى المنطقة.



الجمعة المقبل , حدثٌ اسرائيلي فلسطيني في دبي حيث يلقي كلّ من الرئيس الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية كلمة في مؤتمر المناخ "كوب28".



ومن الرياض ، كتب السفير الفرنسيّ لدى المملكة عبر حسابه على منصّة "إكس: لقاء مثمر بين السيد جان إيف لو دريان ومعالي الاستاذ نزار العلولا، المستشار في الديوان الملكي.



فرنسا والمملكة تعملان معًا يدًا بيد من أجل استقرار لبنان وأمنه، ولإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في أسرع وقت".