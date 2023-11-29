مقدّمة النشرة المسائية 29-11-2023

في ملف غزة يتركز النقاش حول ثلاثية " تبادل الأسرى وتمديد الهدنة واحتمال تجدد الحرب " .في ملف الضفة الغربية تحاول إسرائيل القيام بعمليات استباقية في أكثر من منطقة فيها ، واليوم قتلت مسؤوليين عسكريين بارزين عرفَ منهما قائد كتيبة جنِّين محمد الزبيدي.خارج الضفة والقطاع ، العيون بقيت شاخصة إلى الدوحة حيث انعقد اللقاء الاستخباراتي الاميركي المصري الاسرائيلي القطري والبحث تركز على مستقبل غزة ولمَن ستكون الإدارة السياسية فيها.الحركة الأميركية ، في هذا السياق ، لا تهدأ ، وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن في المنطقة بعد غد الجمعة .لبنانيًا بدا الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان زيارته للبنان ، هذه المرة يبحث الديبلوماسي الفرنسي في ثلاثة ملفات : رئاسة الجمهورية ، قيادة الجيش ، الوضع في الجنوب من باب تطبيق القرار 1701 . يمكن القول ان جولة لودريان لم تتعدى إطار استكشاف المواقف ، وينهيها غدًا .البداية من الملف الأكثر إلحاحًا : غزَّة ، في ظل محاوره الثلاثة : الهدنة وتبادل الاسرى واحتمال عودة الحرب .