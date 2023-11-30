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مقدمة النشرة المسائية 30/11/2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-11-30 | 12:52
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مقدمة النشرة المسائية 30/11/2023
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مقدمة النشرة المسائية 30/11/2023

مقدمة النشرة المسائية 30/11/2023

هل يعني ما قاله وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بعد لقائه القادة الإسرائيليين ، ان استمرار الحرب شبه حتمي ؟ بلينكن قال لنتنياهو : " من الضروري" حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال " ، رئيس الديبلوماسية الأميركي الذي يبدو أن ملف هذه الحرب هو بين يديه ، يزور المنطقة للمرة الثالثة منذ السابع من تشرين الأول الفائت. 
وإذا كان الاهتمام الديبلوماسي مركَّزًا على قطاع غزة، فإن ما يجري في الضفة الغربية من شأنه أن ينزلق إلى تصعيد قد يصل إلى حرب ، وربما يحتاجها نتنياهو أكثر مما يحتاجها الجانب الفلسطيني. 
لبنانيًا ، الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، جان إيف لودريان ، أكمل دورة لقاءاته ، ولعل أبرزها وأقصرها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي فاجأه لودريان بفتح موضوع التمديد لقائد الجيش ، فكان موقف من باسيل بان هذا الأمر تدخل في الشؤون اللبنانية  وانتهى اللقاء عند هذا الحد ، بعد دقائق من بدئه.  
في الحدث البيئي العالمي ، كوب28 ، المنعقد في دبي وفي أول إنجاز ، تبنى قرار تنفيذ إنشاء صندوق الخسائر والأضرار للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ. 
البداية من رحيل رجل الديبلوماسية العالمي هنري كيسنجر. 

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