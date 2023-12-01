مقدمة النشرة المسائية 1-12-2023

عمليًا، هل سقطت الهدنة؟ أم أن ما حصل اليوم هو للعودة إليها؟ تصدع الهدنة ما هي خلفياته؟ ومَن يتحمَّل مسؤوليته؟هل حقا يعود انفجار الهدنة بين إسرائيل وحماس الى عدم تسليم الحركة قائمة الاسرى للإسرائيليين واطلاقها صاروخا من غزة في اتجاه اسرائيل ؟ام انها رد على الجلسة الملغومة، كما وصفها الإسرائيليون، التي عقدت بين وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن والكابينت الحربي ، وخرج منها بلينكن غاضبا؟أيا تكن الأسباب، فإن الهدنة تصدعت وحصيلة التصدع 109 شهداء ومئات الجرحى .سقوط الهدنة في غزة حرَّك جبهة الجنوب اللبناني الذي شهد تصعيدًا متبادلًا بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله ما أدى إلى استشهاد عنصر في حزب الله ووالدته.ما حصل اليوم رفع من منسوب التصعيد الايراني ديبلوماسيًا، وزير الخارجية الإيراني أعلن أن "استمرار الحرب يعني إبادة جماعية جديدة في غزة والضفة الغربية، ويبدو أنهم لا يفكرون في العواقب الوخيمة للعودة إلى الحرب".لبنانيًا، انتهت زيارة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان إيف لودريان، واللافت كانت مجاهرته بالعمل على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.