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مقدمة النشرة المسائية 2-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-12-02 | 13:20
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مقدمة النشرة المسائية 2-12-2023
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مقدمة النشرة المسائية 2-12-2023
لعل الإعلان أن فريق الموساد انسحب من المحادثات في قطر، هو أبلغ دليل على أن الهدنة التي سقطت صباح أمس، لن يكون في الإمكان إحياؤها إلا من النقطة التي وصلت إليها عملية التبادل.
ولكن في ظل انعدام الثقة بين الطرفين, إسرائيل وحماس، فإن عملية التبادل ستكون أصعب، ما يعني طرح السؤال التالي: ما هو مصير مَن تبقى من أسرى؟ وهل تحتمل إسرائيل تصعيد المواجهة في ظل بقاء رهائن لدى حماس..؟
يبدو الوضع إلى مزيدٍ من التعقيد، في ظل تصاعد الحديث عن السيناريوهات لغزة, والتي تبدو أنها لا تتحقق "على البارد" بل بمزيد من التصعيد، وهذا ما هو حاصل في اليوم الثاني على استئناف الحرب، ما بعد سقوط الهدنة. فاسرائيل أبلغت إلى الولايات المتحدة خطة انشاء منطقة عازلة في القطاع، تبدأ من السياج الحدودي, وتمتد في عمق تحسمه لاحقا العملية العسكرية, ويتوقع الا يتجاوز الكيلومترين.
ومن السيناريوهات المطروحة لغزة ما بعد الحرب, إقتراحُ أن تٌدار السلطة فيها بشكل مؤقت من قبل قوات دولية وتحت اشراف عربي واميركي.
ميدانيًا، كان لافتًا اليوم سقوط اثنين من الحرس الثوري الايراني واثنين سوريين يعملان مع حزب الله في سوريا، بغارة اسرائيلية قرب مقام السيدة زينب.
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