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مقدمة النشرة المسائية 5-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-12-05 | 12:46
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مقدمة النشرة المسائية 5-12-2023
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مقدمة النشرة المسائية 5-12-2023
جبهة الجنوب تقدَّمت في الأخبار انطلاقًا من معطييْن: الأول استهداف الجيش الاسرائيلي موقعًا للجيش اللبنانيّ، ما أدى إلى سقوط شهيد وثلاثة جرحى، والثاني البلبلة التي أحدثها بيان حماس عن تشكيل طلائع طوفان الأقصى، والذي يبدو أنه تم التراجع عنه بعد ردات الفعل عليه، علمًا أن الحكومة لم تعلن أي موقف.
في تطورات حرب غزة، يبدو أن اسرائيل رضخت لمطلب ٍ أميركيّ بإدخال مساعدات إلى القطاع.
مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة أعلنت عن مساعدات جديدة، وذلك خلال زيارة لمصر، والمساعدات بقيمة 21 مليون دولار. جاءت هذه الخطوة بعدما كانت اسرائيل ترفض بالمطلق زيادة المساعدات.
ومن الرضوخ لمطلب أميركي إلى طمأنة الجانب المصري بعد الحديث عن تهجير فلسطيني لسيناء.
وفد أمني إسرائيلي في القاهرة مهمته الأساسية الردّ ُعلى تساؤلاتٍ مصرية بشأن التحركات الميدانية الأخيرة للجيش الاسرائيليّ في الجنوب، وتأثيرُ تلك التحركات على مصر.
بعيدًا من الحرب، يبدو أن "هدنة الكابتاغون " بين الاردن وسوريا قد سقطت، فقد أعلن الجيش الأردني ان قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تهريب ِ آلاف الحبوب من الكابتاغون وقتلت ثلاثة مهربين حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة قادمين من سوريا.
البداية من تطورات الجنوب.
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