مقدّمة النشرة المسائيّة 06-12-2023

اليوم تطوي حرب غزة شهرها الثاني، واحد وستون يومًا من الحرب الضارية لم تقطعها سوى ايام معدودة جدًا من هُدنٍ إنسانية ، تم فيها تبادل عدد من الأسرى والرهائن ، ولم تصمد الهدنة لاستكمال العملية ، كما تم إدخال مساعدات طبية وغذائية ومحروقات إلى القطاع. واليوم طالبت اسرائيل الصليب الأحمر بالتدخل للوصول إلى الرهائن الذين هم في أيدي حماس، وعددهم 138 ؟عشية بدء الشهر الثالث ، لا يبدو في الأفق أن هذه الحرب ستضع أوزارها قريبًا :وزير الدفاع الإسرائيلي ، أعلن انه سيتم إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني من خلال ترتيب سياسي دولي أو تحرك عسكري.وتعهد غالانت بأن ما يقرب من 80 ألف ساكن يعيشون على بعد 9 كيلومترات من الحدود ، لن تتم إعادتهم إلى منازلهم حتى يتم استتباب الأمن في المنطقة .في سياق مواجهة التصعيد القائم .علمت الـLBCI من مصادر متابعة ان ادارة الرئيس الاميركي تقوم بجهد كبيرفي محاولة لتحييد لبنان عن الحرب القائمة والعمل على عدم تفاقم الأزمة في الجنوب .ولهذه الغاية تم تكليفاموس هوكستين بالتواصل الدائم مع المسؤولين في لبنان و إسرائيل، ووضع خطة يمكن تسويقها مع الطرفين، فور بدء عملية سياسية في المنطقة ككل.الجهود الاميركية يتوقع ان تشمل حض الفرقاء اللبنانيين على ايجاد حل للأزمة السياسية التي تسببت بالفراغ الرئاسي والتي قد تؤدي الى إمكان حصول فراغ في قيادة الجيش.محليًا ، خطوة من تيمور جنبلاط وحركة في اتجاه وليد جنبلاط : المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا ، زارا هذا المساء وليد جنبلاط في كليمنصو . وكان رئيس الحزب الاشتراكي تيمور جنبلاط زار النائب محمد رعد نهارا ، معزيا .