مقدمة النشرة المسائية 7-12-2023

التصعيد واتصالات التسوية، يسيران في خطين متوازيين: إسرائيل تضغط لتحقيق تقدم أو إنجاز في قطاع غزة، وتتحرك في كل الإتجاهات في ما خص الجبهة مع لبنان.



على الجبهة مع لبنان، مساع يتولاها الموفد الشخصي للرئيس الأميركي آموس هوكستاين، وقطر، في محاولة لضبط جبهة الجنوب، بما يتيح إعادة ثمانين ألف مستوطن إلى شمال اسرائيل، وهذا ما تضغط في اتجاهه الدولة العبرية لأن هؤلاء المستوطنين يضغطون عليها بمقدار الضغط الذي يقوم به المستوطنون الأسرى من غلاف غزة.



ملف جبهة الجنوب حمله رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه في زيارته التي بقيت بعيدة من الإعلام للبنان، إيمييه أوصل رسالة إلى حزب الله بواسطة وليد جبلاط الذي استقبل مساء أمس وفد حزب الله المؤلف من الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا، وأبلغ إليهما رسالة التحذير الفرنسية المتعلقة بتطبيق القرار 1701.



في الشأن اللبناني الداخلي، دعا الرئيس بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع يوم الإثنين المقبل. الاجتماع يفترض أن يحدد جدول أعمال الجلسة التي يتوقع أن يدعو الرئيس بري اليها منتصف الاسبوع المقبل.